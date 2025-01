Rusza Polski Zielony Fundusz

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała Polski Zielony Fundusz, który ma pomóc w pozyskiwaniu kapitału na finansowanie transformacji energetycznej - poinformowała w poniedziałek Agencja. Dodano, że zidentyfikowano projekty o wartości 6 mld zł, które mogą być celem jego działań.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) poinformowała w poniedziałek, że uruchomiła Polski Zielony Fundusz, który ma zmobilizować kapitał instytucjonalny krajowy i zagraniczny dla wsparcia transformacji energetycznej w Polsce.

Polski Zielony Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych zarządzanych przez ARP TFI - spółkę z Grupy ARP. Agencja wskazała, że jest pierwszym inwestorem funduszu. ARP dodała, że zainwestowała w PZF 300 mln zł, czyli co najmniej 20 proc. planowanego kapitału tego funduszu. Jak podkreśliła, wsparcie to ułatwi pozyskanie „sponsorów atrakcyjnych projektów inwestycyjnych„.

„Jestem przekonany, że fundusz będzie bezpiecznym źródłem inwestycji. Będzie mocnym instrumentem. Miejmy nadzieję, że za parę miesięcy będziemy mgli przedstawić kolejne w pełni zrealizowane projekty” - dodał na konferencji prasowej prezes ARP Michał Dąbrowski.

Wiceszef Agencji Radosław Niedzielski wyjaśnił, że ”docelowe zaangażowanie w sam fundusz zakładamy na poziomie 900 mln zł z możliwością dojścia do 1,5 mld zł„. Wskazał, że sam fundusz zakłada możliwość wejść kapitałowych, a także wykorzystanie instrumentów hybrydowych. Niedzielski dodał, że polityka funduszu skupi się na pozyskiwaniu projektów z obszarów: zielonej chemii (np. biometan), odnawialnych źródeł energii, łańcucha dostaw dla zielonej energii, a także projektów zielonej transformacji infrastruktury i usług komunalnych. „Horyzont inwestycyjny (funduszu -PAP) wynosi do 10 lat. Zakładamy możliwość przystępowania (do funduszu - PAP) krajowych oraz zagranicznych podmiotów gotowych w niego zainwestować” - powiedział wiceprezes.

Przedstawiciele ARP podkreślili, że na razie nie mogą powiedzieć, kiedy nastąpi kolejne podwyższenie zaangażowania kapitałowego Agencji w PZF. „Najpierw chcemy zobaczyć, jak rynek zareaguje na pierwsze projekty, pierwsze wyniki, wtedy w zależności od tego, będziemy decydowali, czy ARP będzie zwiększała swoje zaangażowanie, czy też udział zagranicznych inwestorów wypełni założenia funduszu” - zaznaczył Niedzielski.

Są już projekty o wartości 6 mld zł

Prezes ARP TFI Michał Gładyś poinformował, że zidentyfikowano już projekty o wartości 6 mld zł, w które mógłby zaangażować się Polski Zielony Fundusz. „Chcemy inwestować w mniejsze projekty dotyczące miast i powiatów, by bezpieczeństwo energetyczne było tam zapewnione” - dodał.

Poinformował ponadto, że „ambicją całego zespołu inwestycyjnego” jest przeprowadzenie pierwszej inwestycji w ramach PZF do końca I kwartału tego roku.

Gładyś przekazał ponadto, że prowadzone są już rozmowy z lokalnymi, polskimi instytucjami finansowymi i branżowymi. Dodał, że PZF będzie też zainteresowany współpracą z inwestorami zagranicznymi m.in. takimi jak Europejski Fundusz Inwestycyjny.

„Będziemy patrzeć na projekty skalowalne, czyli, że w pierwszej kolejności można zrobić mniejsze wejście kapitałowe, a potem z czasem ewentualnie to kapitałowe wejście zwiększać” - powiedział dodał prezes ARP TFI.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka nadzorowana przez Ministerstwa Aktywów Państwowych. Długoterminową strategią ARP jest transformacja portfela aktywów przemysłowych oraz rozwijanie aktywów związanych z energią odnawialną, szczególny nacisk kładziony jest na morską energię wiatrową.

W ciągu 30 lat działalności ARP zainwestowała ponad 4,6 mld euro, tworząc 75 tysięcy miejsc pracy. Inwestycje obejmują bezpośrednie wkłady kapitałowe, dotacje oraz różne formy pożyczek.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie wieje optymizmem w energetyce wiatrowej

Czy Pesa kupi hiszpański koncern? Decyzja w styczniu!

Sieć Moya podbija szturmem rynek paliw

»»Paraliż służby zdrowia. Kolejki najdłuższe od 13 lat – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24