Szansa dla studiujących, czekają stypendia od Orlen

Polscy studenci, zdobywający wykształcenie na zagranicznych uczelniach, mogą ubiegać się o dofinansowanie o wartości nawet 150 tys. zł. Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu stypendialnego BONA FIDE. Wnioski można składać do 20 lipca 2020 r.

Stypendium, podobnie jak w poprzednich edycjach, przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej. Partnerami tegorocznej edycji programu zostały cztery fundacje korporacyjne: Fundacja ORLEN, Fundacja BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa oraz Fundacja LOTOS.

Dotychczasowe dwie edycje programu Bona Fide utwierdziły nas w przekonaniu, że warto kontynuować ten projekt. Z dumą obserwujemy rozwój absolwentów programu. Znaleźli zatrudnienie w wiodących polskich firmach i z powodzeniem wykorzystują wiedzę zdobytą na zagranicznych uczelniach. - mówi Marta Soluch, Prezes Fundacji ORLEN. - Bona Fide to unikalna propozycja na rynku stypendialnym. Dążymy do tego, aby wspierać coraz więcej polskich studentów, dlatego zapraszamy inne fundacje korporacyjne do włączenia się w tworzenie tego wyjątkowego programu – dodaje Marta Soluch.