Na co mogą liczyć studenci?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2023/24 mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora lub zapomogę - przypomniało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Prawo do świadczeń przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych, a także uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, o ile ustawa lub umowa tak stanowi. Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Stypendia są przyznawane na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy. Wśród form pomocy są: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 zł netto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Uzasadnioną przyczyną podwyższenia kwoty tego stypendium mogą być np. zwiększone koszty utrzymania rodziny wynikające z odbywania studiów poza miejscem stałego zamieszkania, z choroby lub niepełnosprawności członka rodziny albo innych trudnych okoliczności życiowych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest ono przyznawane niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora przeznaczone jest dla tych, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Przyznaje się je nie więcej niż 10 proc. studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium może być przyznane tylko jednemu studentowi.

Zapomogę natomiast może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową rozumie się ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności: choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową) lub utrata stałego źródła dochodu. Jest to świadczenie jednorazowe, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

