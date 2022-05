Najlepiej gra się w dobrej drużynie

PZU uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie działań, których celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. O środki w wysokości nawet do 15 tysięcy złotych mogą ubiegać się między innymi stowarzyszenia, fundacje, kluby i związku sportowe, uczniowskie kluby sportowe czy ludowe zespoły sportowe. Ambasadorką Programu Dobra Drużyna jest Iga Świątek – najlepsza polska tenisistka, której sponsorem jest największy polski ubezpieczyciel.

Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży

Pandemia COVID-19, duża liczba zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, godziny spędzone przed komputerami, tabletami, smatfonami – to wszystko sprawia, że najmłodsi rezygnują z codziennej aktywności ruchowej. Program prewencyjny ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw społecznych, wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, aktywizacja najmłodszych z niepełnosprawnościami. Właśnie dlatego katalog zadań, na które można przeznaczyć środki z dofinansowania jest bardzo szeroki. Można ufundować między innymi zakup sprzętu i strojów sportowych, wynajem obiektów na treningi czy zawody, udział we współzawodnictwie czy organizację wydarzeń.

Dobra Drużyna PZU zrzesza dzieci i młodzież z całej Polski

Już dziś do Dobrej Drużyny PZU należy 30 organizacji sportowych, które prowadzą zajęcia sportowe dla ponad 25 tysięcy dzieci i młodzieży. Dobra Drużyna, poprzez uruchomiony program, stara się docierać wszędzie – przede wszystkim do małych miejscowości w całej Polsce. To ważne, ponieważ, bez względu na miejsce zamieszkania wszędzie rodzą się przyszli mistrzowie, których rozwój i talent należy wspierać.

Dołącz do Dobrej Drużyny

Nabór trwa do 30 czerwca. O przyznaniu środków nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych w procedurze oceny punktów. Na ich podstawie stworzony zostanie ranking, który wyłoni beneficjentów programu prewencyjnego. Zakwalifikowane podmioty zostaną podzielone według trzech progów przyznanego dofinansowania: 5 000 zł, 10 000 zł i 15 000 zł. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na www.dobradruzynapzu.pl.