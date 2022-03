Pomoc humanitarna z ORLEN Paczka

Grupa ORLEN podejmuje kolejne działania wspierające mieszkańców Ukrainy. W ramach usługi ORLEN Paczka koncern umożliwił przekazywanie najpotrzebniejszych darów, które bezpłatnie można nadawać we wszystkich automatach paczkowych na terenie Polski.

Paczki, przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie trafią do ludności cywilnej w Ukrainie. To już kolejna inicjatywa Grupy ORLEN, której celem jest pomoc ukierunkowana na faktyczne potrzeby mieszkańców Ukrainy.

Doskonale rozumiemy, że nadzwyczajna sytuacja w Ukrainie wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Dlatego mocno zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną dla przybywających do Polski uchodźców i ludności cywilnej w Ukrainie. Każdego dnia dostrzegamy też wielką solidarność Polaków, również naszych pracowników, i potrzebę niesienia pomocy naszym sąsiadom. Ułatwiamy realizację tych działań, umożliwiając bezpłatne przekazywanie paczek z darami za pośrednictwem naszych automatów paczkowych. Wspólnymi siłami zapewnimy pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Na stronie ORLEN Paczka [www.orlenpaczka.pl]( uruchomiona została zakładka „Pomoc Ukrainie”, w której znaleźć można zweryfikowaną listę aktualnych potrzeb. Są to m.in. latarki, karimaty, śpiwory, komplety do oczyszczania wody, środki higieniczne, indywidualne apteczki i leki pierwszej potrzeby.

Kolejnym krokiem, by przekazać dary za pośrednictwem ORLEN Paczki, jest wypełnienie formularza nadania, dostępnego na stronie internetowej, wybór rozmiaru paczki, wydrukowanie etykiety i naklejenie jej na przesyłkę, a następnie nadanie jej bezpłatnie w wybranym automacie paczkowym. W całej Polsce można korzystać już z ok. 500 automatów ORLEN Paczka.

Przesłane w ten sposób dary trafią do magazynu RUCHu, należącego do Grupy ORLEN, w którym zostaną podzielone na kategorie. Finalnie, przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, paczki z darami zostaną przekazane bezpośrednio ludności cywilnej, która pozostała w Ukrainie.

To kolejna inicjatywa Grupy ORLEN, która od początku aktywnie angażuje się w pomoc humanitarną skierowaną do Ukraińców. W ramach działań społecznych przy granicy polsko-ukraińskiej przygotowano dla uchodźców ogrzewane namioty, w których dostępne są ciepłe przekąski i napoje. Przekazano również ponad 30 tysięcy litrów paliwa dla miasta Przemyśl do wykorzystania w ramach pomocy uchodźcom. Już ponad 30 osób, w tym przede wszystkim matki z dziećmi, jest pod opieką PKN ORLEN w obiektach hotelowych, które udostępniono w Płocku. Ponadto Fundacja ORLEN przekazała darowiznę na rzecz Instytutu Matki i Dziecka, w którym pomoc medyczną uzyskają dzieci z Ukrainy.

Fundacja przekazała również darowiznę Związkowi Harcerzy Polskich na zakup 1,4 tys. apteczek, które harcerze udostępnią potrzebującym. Grupa ORLEN odpowiedziała też na apel kolejarzy i wspólnie z PKP Intercity przekazała żywność ze stacji paliw dla ludności cywilnej w Kijowie.

PR/RO