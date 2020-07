32 samochody do walki z szarą strefą od Orlenu

PKN ORLEN przekazał Krajowej Administracji Skarbowej 32 nowoczesne samochody, które wzmocnią kontrole transportu paliw na drogach. Dodatkowo koncern wyposaży KAS także w systemy łączności do 200 specjalistycznych pojazdów. Darowizny o wartości ponad 15,5 mln zł to wsparcie działań administracji państwowej na rzecz walki z szarą strefą, dzięki którym w ostatnich latach PKN ORLEN odnotował 48 proc. wzrost sprzedaży oleju napędowego i 26 proc. wzrost sprzedaży benzyny

Wcześniej koncern przekazał organom skarbowym 15 samochodów wyposażonych w cyfrowy system łączności i 7 mobilnych laboratoriów.

Motorem wzrostu gospodarczego są przedsiębiorstwa, a zadaniem rządu jest je wspierać, wzmacniać ich pozycję i dbać o to, by miały szansę uczciwie konkurować. Nad tym czuwa także Krajowa Administracja Skarbowa, której celem jest wyrównywanie szans przedsiębiorstw na biznesowy sukces. To instytucja, która reaguje na oczekiwania tych, którzy chcą, by rynek funkcjonował na równych dla wszystkich zasadach. Wyniki osiągane przez KAS dowodzą, że w pełni realizuje ona postawione przed nią cele. Jednak nie byłyby one możliwe bez współpracy z PKN ORLEN. Koncern od kilku lat działa wspólnie z KAS, zapewniając jej skuteczne narzędzia do walki z szarą strefą w obrocie paliwami. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej dbać o interes budżetu państwa i przeciwdziałać wszelkim próbom okradania obywateli – mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Likwidacja szarej strefy korzystnie wpływa na wyniki koncernu. Od 2015 do 2019 roku znacząco wzrosła sprzedaż paliw na stacjach ORLEN – oleju napędowego o 48 proc. do 17,4 mln ton, natomiast benzyny o 26 proc. do 4,7 mln ton. W tym samym czasie o blisko 26 proc. wzrosły też przychody PKN ORLEN ze sprzedaży.

Wdrożony przez premiera Mateusza Morawieckiego pakiet paliwowy i podjęte przez rząd działania na rzecz walki z szarą strefą przynoszą wymierne efekty finansowe. Po czterech latach obowiązywania przepisów, które z całą siłą uderzyły w nieuczciwych przedsiębiorców, udało się uporządkować rynek paliwowy. Zyskał na tym PKN ORLEN, osiągając wyższe przychody, ale także budżet państwa, do którego dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego trafia więcej podatków z legalnej działalności firm paliwowych – podkreśla Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Tylko za pierwszy kwartał tego roku koncern wpłacił do budżetu państwa ponad 8,5 mld zł. Za drugi kwartał 2020 roku było to ponad 7 mld zł. Natomiast w 2019 roku z tytułu różnych podatków było to ponad 38 mld zł. Tymczasem w 2015 roku, gdy pakiet paliwowy jeszcze nie obowiązywał, ta kwota wynosiła około 25 mld zł i była o prawie 13 mld zł niższa. Przez ostatnie 4,5 roku PKN ORLEN odprowadził do budżetu państwa łącznie ponad 148,5 mld zł. Dla porównania, w ciągu 8 lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, która nie podjęła walki z szarą strefą, budżet zasiliło nieco ponad 162 mld zł.

Chcąc utrzymać pozytywne efekty walki z szarą strefą, PKN ORLEN kontynuuje współpracę z Krajową Administracją Skarbową, przekazując jej 32 nowe samochody Opel Vivaro o łącznej wartości 4,5 mln zł. Dodatkowo, by przyspieszyć i usprawnić komunikację podczas przeprowadzanych kontroli, koncern wyposaży KAS w systemy łączności do 200 pojazdów. Wartość tej darowizny wyniesie ponad 11 mln zł.

Współpraca z PKN ORLEN przynosi konkretne rezultaty. W 2019 roku KAS przeprowadziła ponad 500 tys. kontroli, które ujawniły przeszło 6,5 tys. przypadków nieprawidłowości. Z kolei od stycznia do czerwca tego roku, w wyniku blisko 227 tys. kontroli przeprowadzonych na drogach, wykryto już ponad 2,1 tys. przypadków nieprawidłowości. Każde z mobilnych laboratoriów bada średnio około 20 próbek miesięcznie. I tylko w tym roku potwierdziły one 6 przypadków nieprawidłowości, polegających głownie na obecności w badanych próbkach olejów ciężkich – mówi Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

Samochody dla KAS od PKN Orlen / autor: mat. prasowe PKN Orlen

W ubiegłym roku PKN ORLEN przekazał instytucji 15 nowoczesnych pojazdów, które także zostały wyposażone w cyfrowy system łączności. Wzmocniły one flotę samochodów KAS w 9 województwach i są wykorzystywane przede wszystkim do kontroli na drogach oraz do działań kontrolnych na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Z kolei w 2017 i 2018 roku PKN ORLEN przekazał KAS 7 mobilnych laboratoriów pozwalających na szybkie badanie paliw wwożonych i transportowanych na terenie Polski.

mw, mat. prasowe