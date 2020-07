Andrzej Duda zwycięzcą wyborów, wyniki jeszcze nieoficjalne

Andrzej Duda zwycięzcą wyborów prezydenckich 2020 tak wynika z cząstkowych wyników wyborów. Uzyskał 51,21 proc głosów. Jego konkurent Rafał Trzaskowski uzyskał 48,79 proc. głosów - podała PKW

Wyniki są jeszcze nieoficjalne. Brakuje protokołów z dziewięciu obwodów. Państwowa Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów prezydenckich 2020 na podstawie danych z 99,97 proc. obwodów.

Z informacji o cząstkowych, nieoficjalnych jeszcze wynikach głosowania przedstawionych przez PKW w poniedziałek rano wynika, że Andrzej Duda zdobył 10 mln 413 tys. 94 głosy, to jest 51,21 proc., a Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 mln 921 tys. 219 głosów, to jest 48,79 proc.

Frekwencja wyniosła 68,12 proc.

Mamy w tej chwili protokoły już prawie wszystkie, ale to jest gdzieś 99,7, ale ilość protokołów, obwodów, nie jest równoznaczna z ilością wyborców. Mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych, są to wszystko protokoły zagraniczne, mianowicie: Bruksela, sześć z Londynu i dwa z Manchesteru – powiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.