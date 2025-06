Karol Nawrocki odebrał uchwałę PKW o wyborze na prezydenta

Na Zamku Królewskim trwa uroczystość wręczenia Karolowi Nawrockiemu przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów na prezydenta RP - relacjonuje wPolityce.pl

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak (C) podczas uroczystości wręczenia prezydentowi RP uchwały PKW ws. stwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich, 11 bm. na Zamku Królewskim w Warszawie / autor: PAP/Marcin Obara

W drugiej turze wyborów prezydenckich zwycięzcą został popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia.

Prezydent elekt Karol Nawrocki (P), jego żona Marta Nawrocka (3P) i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak (2P) podczas uroczystości / autor: PAP/Marcin Obara

Karol Nawrocki otrzymał z rąk przewodniczącego PKW uchwałę o wyborze na prezydenta RP.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak (L) oraz prezydent elekt Karol Nawrocki (P) podczas uroczystości wręczenia prezydentowi RP uchwały PKW ws. stwierdzenia wyniku wyborów prezydenckich / autor: PAP/Marcin Obara

Prezydent elekt Karol Nawrocki zapewnił, że będzie pracować nie tylko na rzecz swoich wyborców, ale także tych, którzy głosowali na jego oponentów. Wierzę, że wraz z moją prezydenturą rozpocznie się też nowe otwarcie w polskiej polityce - mówił podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nawrocki zapewnił, że będzie „prezydentem jednej Polski„. Wśród swoich priorytetów wymienił „zburzenie murów nienawiści pomiędzy Polakami” i odnowienie debaty publicznej.

„Nienawiść nie może być alternatywą dla nieudolnych rządów, nienawiść nie może być alternatywą dla prowadzenia politycznego sporu w polskim parlamencie i życiu wielu grup społecznych” - mówił Nawrocki.

„Wierzę, że wraz z moją prezydenturą rozpocznie się też nowe otwarcie w polskiej polityce, bez murów nienawiści, ale z głębokim poczuciem tego, że za sprawą tego wyboru obywatele państwa polskiego odzyskują swój głos” - dodał prezydent elekt.

Wybory prezydenckie i ta tak budująca nas wszystkich frekwencja wyborcza pokazuje i udowadnia nam wszystkim, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za swoją przyszłość. Polacy chcą głosować na realne, konkretne programy, plany, na konkretne osoby, które mają służyć naszej ojczyźnie i naszej narodowej wspólnocie. O tym mówi ta frekwencja wyborcza. O tym, że jesteśmy narodem gotowym do tego, żeby każdy wyborca, każdy obywatel i obywatelka brali odpowiedzialność za przyszłość naszej ojczyzny. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach. Niezależnie od tego jakich wyborów dokonywali. Dziękuję za to, że poszliście do głosowania, wykonaliście swój obowiązek wobec Polski i jesteśmy gotowi, aby współtworzyć naszą demokrację — powiedział po odebraniu uchwały Karol Nawrocki.

»» Relacja z uroczystości na Zamku Królewskim czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji RELACJA. Wielka uroczystość na Zamku Królewskim. Karol Nawrocki odbiera od PKW uchwałę o wyborze na prezydenta Polski

»» Relacja z uroczystości na Zamku Królewskim ogladaj na antenie telewizji wPolsce24

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje