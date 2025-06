Zapowiada się bardzo wysoka frekwencja!

Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na godz. 12 wyniosła 24,83 proc. - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

PKW podała informację o frekwencji na godz. 12 na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 29 tys. 815 obwodowych komisji wyborczych.

„Informuję, że w ponownym głosowaniu w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca według stanu na godzinę 12., liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 28 mln 115 tys. 594 osoby” - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak.

Jak dodał, kart do głosowania wydano 6 mln 980 tys. 740 osobom uprawnionym, co stanowi 24,83 proc. w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w tych wyborach.

»» Relacja z przebiegu wyborów prezydenckich czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji RELACJA. Trwa głosowanie w II turze wyborów prezydenckich! Uprawnionych do oddania głosu jest prawie 29 mln Polaków

Oznacza to, że frekwencja do południa była wyższa niż podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 r., kiedy do urn poszło w tym samym czasie 24,73 proc. uprawnionych do głosowania. Z kolei 18 maja tego roku podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich do godz. 12 frekwencja wyniosła 20,28 proc.

Podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w sumie wyniosła 68,18 proc.

Według PKW na godz. 12 najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich odnotowano w woj. małopolskim (27,27 proc.), najniższą w woj. opolskim (21,01 proc.)

Sek, PAP

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z prognozami zużycia prądu. Zużywasz? Płacisz!

Będą poszerzać A2! 89 km gdzie ruch jest największy

»»Jak oddać ważny głos w wyborach i co grozi za złamanie ciszy wyborczej? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24