Premier: Kamiński jest najlepszym ministrem w czasach III RP

Mariusz Kamiński jest najlepszym ministrem w czasach III RP, który zapobiega korupcji, stara się odzyskać te pieniądze, które wpadły w ręce grup przestępczych - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas środowej debaty w Sejmie nad wnioskiem KO o wotum nieufności dla szefa MSWiA

Premier pozytywnie oceniając pracę Mariusza Kamińskiego podkreślał m.in. działania Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej w czasie pandemii koronawirusa.

„Policja oprócz swoich normalnych działań przeprowadziła znakomite działania w obszarze kontroli kwarantann, ale także potrzeb, które można nazwać codziennymi potrzebami ludzi najbardziej tego wymagających, czyli wsparcia w zakresie dostarczenia żywności, pójścia po lekarstwa, pomocy w codziennych bytowych potrzebach. Tutaj policjanci byli zawsze dostępni. I za to wszystkim policjantom chciałem podziękować, to ponad 10 mln wizyt. To dzięki wam drodzy policjanci też tę chorobę udało się ograniczyć w sposób skuteczny” - mówił Morawiecki.

Dodał, że podobne działania podejmowała Państwowa Straż Pożarna, „która w czasie, kiedy pomagała przy podtopieniach, powodziach, pożarach, jednocześnie pełniła swoje obowiązki na różnych liniach frontu związanych właśnie też z Covid-19”.

Podobnie Straż Graniczna - to ponad 2,5 mln dodatkowych kontroli granicznych. Ilu niewpuszczonych zakażonych obywateli obcych państw albo obywateli naszego państwa, którzy zostali skierowani na kwarantannę dzięki takim skutecznym działaniom zostało powstrzymanych? To też jest wielka zasługa służb mundurowych pana ministra - powiedział szef rządu.

Ocenił też, że zarzuty opozycji dotyczące służb specjalnych „nie mają niczego wspólnego z rzeczywistością”. „Porównywałem je do działań w waszych czasach, do działań o których pewnie chcielibyście zapomnieć, takich jak przy Kupieckich Domach Towarowych działania policji, czy w Jastrzębiu Zdrój - to było w lutym 2015 roku, kiedy policjanci zostali zmuszeni - tak trzeba powiedzieć - przez dowództwo do strzelania do górników gumowymi kulami. To jest przecież haniebna akcja” - powiedział szef rządu.

To wreszcie akcja antykomor, gdzie ośmiu antyterrorystów skierowaliście przeciwko jednemu studentowi bodaj o 6 rano jeśli mnie pamięć nie myli, który założył stronę przeciwko ówczesnemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. To są akcje, w których wy wykorzystywaliście służby - powiedział Morawiecki zwracając się do opozycji.

W jego ocenie, obecny rząd równo traktuje „ludzi związanych z obozem rządzącym i opozycją”. Zaznaczył, że „w zatrzymaniu znajdują się osoby właśnie również związane z obozem rządzącym, bo miecz prawa złemu tylko srogi, powinien być zupełnie obiektywny i nie patrzący na to kto skąd pochodzi”.

Dlatego właśnie pan minister Kamiński jest najlepszym ministrem w czasach III RP, który zapobiega korupcji, w możliwie maksymalny sposób stara się odzyskać te zasoby, pieniądze, które wpadły w ręce grup przestępczych. Chcecie dowody? W latach 2016-2019 to jest ponad 10 mld zł zabrane grupom przestępczym przez ABW, 3,5 mld zabrane przez CBA. To są służby podległe panu ministrowi - podkreślił.

Szef rządu zaapelował do opozycji, by była „opozycją najjaśniejszej RP, a nie opozycją totalną”. „Wnioskami, które kierujecie i sformułowaniami obrażacie majestat RP i wielu Polaków, którzy pamiętają czasy PRL” - powiedział Morawiecki.

PAP/KG