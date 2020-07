5 mld zł trafiło do gospodarki dzięki gwarancjom BGK

Z gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) skorzystało ponad 300 dużych i średnich firm, które otrzymały ponad 5 mld zł kredytu, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja z jest jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców. To gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, średnim i dużym przedsiębiorcom, bez względu na branżę

„Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania wpierające płynność finansową polskich firm, które ucierpiały przez zamrożenie gospodarki. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to zupełnie nowe rozwiązanie. To jeden z elementów Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego udzieliliśmy wsparcia w nowej formule już dla ponad 20 tysięcy firm, a wartość zabezpieczonych kredytów to ponad 16 mld zł. To olbrzymi zastrzyk dla gospodarki w tym trudnym okresie” - powiedział członek BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji - do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku r. Wkrótce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji również dla kredytów walutowych, podkreślono.

Z gwarancji najchętniej korzystają firmy produkcyjne, handlowe i z sektora budowlanego. Dotychczas najwięcej gwarancji otrzymały przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego (66) śląskiego (43) i wielkopolskiego (30).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących komercyjnych i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji z FGP:

- do 80 proc. kwoty kredytu,

- przeznaczenie kredytu - zapewnienie płynności finansowej firmy,

- kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej),

- okres gwarancji - do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące, gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych lub w formie kredytu nieodnawialnego,

- z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r., wskazano również.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

ISBnews/KG