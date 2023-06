Gwarancje BGK przedłużone na specjalnych warunkach

Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z resortem finansów, przedłuża do 31 grudnia 2023 r. specjalne warunki gwarancji de minimis dla firm - poinformował w czwartek bank

Gwarancje de minimis zabezpieczają spłatę kredytów obrotowych lub inwestycyjnych udzielonych mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom przez banki kredytujące. Kredyty nimi zabezpieczone mogą być przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Bank wskazał w czwartkowym komunikacie, że szczególne warunki udzielenia gwarancji de minimis były odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią Covid-19, a następnie rosyjską agresją na Ukrainę. Miały ułatwić firmom dostęp do finansowania oraz pomóc im utrzymać płynność finansową.

Zdaniem Tomasza Robaczyńskiego z zarządu BGK gwarancje de minimis dają szansę przedsiębiorcom na łatwiejsze zabezpieczenie transakcji kredytowych i są jednym z kluczowych obszarów naszej działalności.

Przez ostatnią dekadę wsparliśmy nimi ponad 253 tys. przedsiębiorców, którzy zabezpieczyli gwarancjami de minimis kredyty o wartości 274 mld zł – powiedział Robaczyński.

Jak wynika z badania Departamentu Badań i Analiz BGK „Efekty programu gwarancji de minimis”, 72 proc. przedsiębiorców uważa, że gwarancje pomogły im przetrwać kryzys.

BGK wskazał, że szczególne warunki gwarancji de minimis, które zostają przedłużone do końca tego roku, to: podwyższony zakres gwarancji z 60 do 80 proc. kwoty kredytu; rezygnacja z opłaty prowizyjnej; zwiększona maksymalna kwota gwarancji z 3,5 mln zł do 1,5 mln euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. euro dla gwarancji powyżej 5 lat (uwzględniając limity pomocy de minimis); wydłużony maksymalny okres trwania gwarancji: w przypadku kredytu obrotowego gwarancja może być udzielona do 75 miesięcy (z 27), a inwestycyjnego do 120 miesięcy (z 99).

Bank Gospodarstwa Krajowego działa w kraju i za granicą, ma przedstawicielstwa: w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza - informuje BGK.

Czytaj też: Paweł Nierada z BGK na Forum Wizja Rozwoju: Polska jest krajem atrakcyjnym do inwestowania

PAP/KG