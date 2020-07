Francja: Państwo sfinansuje remont katedry w Nantes

Państwo francuskie zamierza sfinansować prace remontowe w katedrze w Nantes, której wnętrze zostało zniszczone wskutek pożaru w ostatni weekend - informuje minister finansów Francji Bruno Le Maire

Jest to obowiązek państwa, ponieważ to jego własność. Jest to obowiązek, ponieważ to nasza kultura - powiedział Bruno Le Maire, dodając, że budowla ma ogromne znaczenie dla francuskiej kultury.