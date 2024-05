Macron łowił inwestorów. Francja ma być potęgą

Doroczne forum Choose France (Wybierz Francję) ma przynieść Francji inwestycje zagraniczne w wysokości ponad 16 mld euro. Nowe przedsięwzięcia zapowiedziano w dziedzinie sztucznej inteligencji, w przemyśle farmaceutycznym i w sektorze finansów.

Konferencja inwestorów, zainicjowana w 2018 roku przez prezydenta Emmanuela Macrona, w tym roku okazała się rekordowa. Zapowiedziano 56 projektów (w zeszłym roku było ich 28). Rząd ocenia, że pozwolą one stworzyć około 10 tysięcy nowych miejsc pracy.

Według danych ogłoszonych przez francuski rząd łączna suma inwestycji to ponad 16 mld euro w porównaniu z 13 mld euro w roku ubiegłym.

Macron chce nowej Francji! Jakiej?

Jak przypomina „Le Figaro”, Macron nie ukrywał ambicji, by uczynić Francję przodującym krajem w Europie w branży AI. Celem Paryża jest, by we Francji pojawiły się ośrodki, które będą mogły zapewnić bezprecedensowe możliwości przechowywania i przetwarzania danych.

Microsoft w Miluzie

4 mld euro zainwestuje we Francji amerykański gigant Microsoft. Zapowiedział on powstanie nowego centrum danych w Miluzie we wschodniej Francji i inwestycje skoncentrowane na sektorze AI. Jak podaje dziennik „Le Figaro”, inwestycja Microsoftu zawiera trzy elementy: stworzenie nowego obiektu w Miluzie i rozbudowę dwóch istniejących centrów, a także szkolenie francuskich pracowników i wsparcie dla krajowych start-upów.

Inwestycje o wartości ponad 1,2 mld euro zapowiedział koncern Amazon, który stworzy centrum danych dla swojej spółki AWS (Amazon Web Services). Około 630 mln euro przeznaczy na nowe centrum danych spółka Equinix. Kwotę około 1 mld euro skieruje na projekty ze sfery AI japońska firma telekomunikacyjna KDDI.

Nikiel pod Bordeaux

Konferencja Choose France wpisuje się w rządową strategię reindustrializacji (nowego uprzemysłowienia) Francji - tym razem technologicznej i ekologicznej, jak zapowiadał minister gospodarki Bruno Le Maire.

Jednym z projektów szczególnie ważnych dla resortu gospodarki jest inwestycja spółki KL1 z siedzibą w Szwajcarii. Przewiduje ona stworzenie zakładów przetwórstwa niklu koło Bordeaux. Docelowo projekt - według danych agencji Reutera - ma pokryć 20-30 proc. zapotrzebowania Francji na nikiel i kobalt. Zakłady będą jednym z ostatnich elementów pozwalających Francji na produkcję baterii do aut elektrycznych i zmniejszenie zależności w tej sferze od Chin.

Jako miejsce zakładów wymienia się Blanquefort koło Bordeaux, które ucierpiało z powodu zamknięcia fabryki Forda w poprzedniej dekadzie. Wartość inwestycji szacowana jest na 300 mln euro.

Innowacyjnym projektem, o wartości 400 mln euro, mają być zakłady niemieckiej firmy Lilium, producenta samolotów z silnikami elektrycznymi. Zakłady montażowe mają powstać w południowo-zachodniej Francji.

Banki z USA, ZEA i Nigerii

„Zielona” reindustrializacja, jak mówił minister gospodarki, wymaga, by Francja była też ośrodkiem finansowym. Gośćmi tegorocznego Choose France byli więc szefowie wielkich banków.

Amerykański Morgan Stanley zapowiedział już otwarcie nowej filii; liczba pracowników w Paryżu wzrośnie do 500. Biura w stolicy Francji otworzą instytucje finansowe ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (First Abu Dhabi Bank) i Nigerii (Zenith Bank).

Kolejne 1 mld euro inwestycji zapowiedziały we Francji koncerny farmaceutyczne, głównie na modernizację swoich już istniejących obiektów. Od lat w Choose France uczestniczą Pfizer, AstraZeneca czy GSK.

Ogółem konferencja zgromadziła około 180 szefów firm, z których ponad połowa przyjechała spoza Europy (w szczególności - 20 proc. z USA i 20 proc. z Azji), a jedna trzecia uczestniczyła w Choose France po raz pierwszy.

W relacji z Wersalu, gdzie odbywała się konferencja, agencja AP komentowała, że tegoroczne forum Choose France jest okazją dla francuskiego prezydenta, by „na moment zapomnieć” o złej sytuacji finansów publicznych i słabych wynikach jego partii w sondażach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z danymi z marca deficyt budżetowy we Francji wynosi 5,5 proc.; są to dane gorsze, niż oczekiwano.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)/bz

