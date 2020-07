Internauci pod wrażeniem! Premier Morawiecki wynegocjował ponad 700 mld zł [KOMENTARZE]

Politycy i publicyści komentują ustalenia szczytu UE ws. nowej perspektywy budżetowej i powołania funduszu odbudowy. Podkreślają, że premierowi Morawieckiego udało się wynegocjować duże pieniądze dla Polski.

We wtorek zakończył się unijny szczyt budżetowy. Jak informował wcześniej w Brukseli szef rządu, zawarte nad ranem porozumienie daje Polsce na najbliższe siedem lat (do 2027 r.) ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami - w sumie 160 mld euro w cenach bieżących. 27-ka uzgodniła powołanie funduszu odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa (jego wartość to 750 mld euro). Z tej sumy 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Wartość budżetu UE na kolejną siedmiolatkę wyniesie 1 bln 74 mld euro.

Komentarze pozbierał portal wpolityce.pl.

Wielki sukces Polski osiągnięty:

Wielkie fundusze na rozwój i brak zależności przyznawania środków od tzw. „praworządności” :

300 mld to dla PO był szczyt możliwości:

Czy ja dobrze rozumiem? Polski rząd i pisowskie media oficjalnie wyrażają radość, że praworządność ich nie dotyczy?

Orban: Powód dla którego odnieśliśmy sukces, to ten, że Mateusz Morawiecki był liderem Grupy Wyszehradzkiej:

Platforma przez lata podkreślała, że na 7-letni okres wynegocjowała dla Polski 440 mld zł.:

W porozumieniu nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy praworządnością a środkami budżetowymi:

Washington Post też nie ma wątpliwości:

Orban na konferencji z PMM:

Viktor Orbán dziękuje:

Twitter/PAP/wpolityce/pl/gr