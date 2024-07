Morawiecki: "Bez CPK możemy tracić 50-70 mld rocznie"

Zespół Pracy dla Polski przygotował raport ws. CPK, prezentujący m.in. różnice między projektem CPK przygotowywanym za czasów rządów PiS-u, a tym, co w tej sprawie robi ekipa Donalda Tuska - informuje portal wPolityce.pl.

B. premier Mateusz Morawiecki i b. pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie przedstawili raport oceniający podejście do CPK zaprezentowane przez premiera Tuska.

„Dziś mija 222 dni od powołania rządu Donalda Tuska i te dni charakteryzuje się ogromną masą zmarnowanych szans, wielu zmarnowanych projektów (…), największym marnotrawstwem jest podejście rządu do CPK” - mówił Morawiecki.

„W syntetyczny sposób pokazujemy różnice, pomiędzy pierwotnym projektem centralnego hubu oraz układu kolejowego, a tym co stara się zrobić z tego obecny rząd” - powiedział Morawiecki zachęcając do zapoznania się z raportem.

W jego ocenie powinien to być najważniejszy projekt w historii III RP, gdyż - jak wskazał - poprzez CPK wzrósłby poziom naszego bezpieczeństwa. Powołując się na wyliczenia jednej z firm konsultingowych powiedział, że ”bez CPK możemy stracić 50-70 mld zł wartości dodanej brutto rocznie„.

„Bez hubu komunikacyjnego, bez tego hubu, który jest kluczowy dla całej centralnej Europy (…) nie będziemy mogli zorganizować tej dodatkowej fali inwestycji, którą zaplanowaliśmy. Nie będziemy mogli zrealizować podniesienia zysków do polskiego budżetu z tytułu podatku VAT, ceł, akcyzy” – wyliczał.

Trzy pułapki Tuska dla CPK

Polityk PiS wskazał trzy pułapki dla realizacji projektu CPK, które stworzył rząd Donalda Tuska. Jako pierwszą pułapkę wskazał przesunięcie harmonogramu realizacji projektu.

Przesunięcie, a tak naprawdę już strata czterech lat względem tego, co minister Horała zaplanował w bardzo skomplikowanym projekcie. (…) To przesunięcie czasowe jednocześnie zmniejsza atrakcyjność tego polskiego projektu. Dlaczego? Bo inni nie zasypiają gruszek w popiele. Otóż Rumunia już ogłosiła studium wykonalności dla wielkiego lotniska pod Bukaresztem. To samo Viktor Orban, podpisuje umowy na realizację hubu komunikacyjnego pod Budapesztem. Podobnie pod Wiedniem już jest realizowane prace związane z hubem komunikacyjnym. To oznacza, że Tusk daje czas, daje pole do popisu Orbanowi, Rumunom, Austriakom, a nie realizuje projektu, który najbardziej może przysłużyć się Polakom w rozwoju Rzeczpospolitej - wskazywał Mateusz Morawiecki.

Druga pułapka, to pułapka zmiany kolejowego układu komunikacyjnego. (…) To znowu projekt podziału na Polską A i Polskę B – mówił Morawiecki wskazując na różnice między projektem CPK przygotowanym za rządów PiS a obecną wersją.

Trzecia pułapka, to tzw. rozbudowa lotniska Okęcie. (…) To po pierwsze gehenna dla warszawiaków, ogromne problemy komunikacyjne itd., ale z punktu widzenia analizy inwestycyjnej, to również obniżenie szans na powodzenie CP — powiedział.

Poseł PiS, były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zwracał uwagę na to, że wersja projektu CPK prezentowana przez obecne władze jest błędna.

Te tzw. Megalopolis to jest wydmuszka. To jest tak naprawdę pomysł polityczny, jak spuścić powietrze z tego ruchu społecznego, żeby ludziom powiedzieć: „w sumie to CPK budujemy, można się rozejść, można się nie interesować”. Nic bardziej mylnego, musimy my obywatele cały czas się interesować, wywierać nacisk, pilnować. To będzie niestety trudne przeciąganie liny, bo bardzo trudno popychać do przodu proces inwestycyjny wbrew temu, kto powinien się tym zajmować i go do tego niejako przymuszać, ale musimy i będziemy to robić, bo stawką tutaj jest przyszłość naszego kraju i dobro Polaków. Tej sprawy z pewnością nie można odpuścić i my jej nie odpuścimy

Morawiecki wzywał, by patrzeć rządzącym na ręce.

„Chcemy zwiększyć możliwości przyciągania ruchu turystycznego, ruchu cargo, przedsiębiorców do Polski. To niesamowita szansa inwestycyjna; nie dajmy sobie wyrwać jej z naszych, polskich rąk rządowi Donalda Tuska. Nie dajmy tego projektu zniszczyć poprzez jego skarłowacenie, okrojenie” - powiedział wiceszef PiS.

Co zawiera raport

Raport Zespołu Pracy dla Polski o CPK liczy 23 strony i jest podzielony na pięć rozdziałów oraz podsumowanie.

W rozdziale pierwszym poddano analizie i ocenie inwestycyjnej projekt ws. CPK, który przedstawił rząd Donalda Tuska.

Kolejny rozdział dotyczy komponentu kolejowego projektu. Zwrócono tu uwagę na „błędy w projektowaniu oraz ryzyko wykluczenia znacznej części Polski z udziału w projekcie”.

W rozdziale trzecim skupiono się na porównaniu potencjałów cargo projektu CPK prezentowanego przez rząd PiS i propozycji lotniska, którą pokazali aktualnie rządzący.

Rozdział czwarty dotyczy „konsekwencji geopolitycznych rewizji pierwotnej wizji CPK”.

Z kolei rozdział piąty przedstawia, jak CPK zarysowuje się na tle międzynarodowej konkurencji.

W podsumowaniu zderzono koncepcję CPK przedstawianą przez poprzednią władzę z tzw. koncepcją Megalopolis, którą prezentują aktualnie rządzący. Zawarto m.in. ostrzeżenie przed lansowanym przez rząd Donalda Tuska pomysłem, by rozbudować lotnisko Chopina w Warszawie, co rzekomo ma być konieczne dla sukcesu CPK.

