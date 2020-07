KORONAWIRUS: Wiadomo już, ile ma kosztować jednostkowa dawka szczepionki

Rząd Stanów Zjednoczonych zawarł kontrakt z koncernami farmaceutycznymi Pfizer z USA i niemieckim BioNTech na dostawę za prawie 2 mld dol. - 100 mln szczepionek przeciw koronawirusowi COVID-19.To pierwsza na świecie realna umowa, w której podaje się jednostkową cenę szczepionki:ok. 40 dolarów - podaje reuters.com.

Do uzyskania odporności potrzebne są dwie dawki - każda ma kosztować 19,5 dol. (W przeliczeniu na złotówki - uodparniająca, skuteczna dawka to koszt ok. 150 zł.)

Średnia cena szczepionki przeciw grypie to około 40 dolarów - powiedział Peter Pitts, prezes i współzałożyciel Center for Medicine in the Public Interest. Z tym porównaniem wygląda dobrze. To mieści się w granicach rozsądku - dodał.

Umowa dotyczyć ma maksymalnie 600 mln dawek szczepionki przeciw SARS-CoV-2 opartej na mRNA. Wstępnie rząd złożył zamówienie na 100 mln dawek o wartości 1,95 mld USD z opcją zakupu dodatkowych 500 mln. Wszystko zależeć będzie od oceny jaką wystawi FDA (Agencja Żywności i Leków).

Reuters.com przytacza, że Amerykanie mają otrzymać szczepionkę za darmo - zobowiązał się do tego już wcześniej rząd USA, podkreślając, że dostęp do szczepionek na COVID-19 będzie dla Amerykanów bezpłatny.

Kontrakt to najwyższa kwota, jaką Stany Zjednoczone zgodziły się wydać na szczepionkę.

Pfizer i BioNTech nie otrzymają jednak wcześniej żadnych pieniędzy od rządu, dopóki ich produkt nie przejdzie pomyślnie dużych badań klinicznych i nie zostanie z sukcesem wyprodukowany - twierdzi rzeczniczka firmy Pfizer.

Podane firmy już wcześniej deklarowały, że ich specyfik może być gotowy nawet w październiku, i że do końca 2020 r. będą w stanie wyprodukować około 100 mln dawek.

reuters.com/inne źródła/gr