Gigantyczny spadek obrotów. COVID-19 uderzył w popularne restauracje

Potężne straty notowały w drugim kwartale restauracje takie jak KFC czy Pizza Hut. W kwietniu blisko połowa z nich była zamknięta. Choć z miesiąca na miesiąc sytuacja się poprawiała, ciągle nie wszystkie działają. Sprzedaż AmRestu w rok spadła o ponad 200 mln euro.

AmRest jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza m.in. w Polsce restauracjami takich marek jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Najnowsze wyniki spółki pokazują, że branża mocno ucierpiała przez koronawirusa.

Duże ograniczenia w prowadzeniu restauracji w pierwszej fazie pandemii sprawiły, że przychody ze sprzedaży w drugim kwartale były niższe o prawie 44 proc. w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku. Obroty firmy wyniosły zaledwie 272 mln euro.

Tylko na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. w Polsce, choć nie znamy szczegółowych wyników z naszego kraju) sprzedaż w drugim kwartale była na poziomie 133,6 mln euro (spadek o 34,3 proc.). Mocniejszy zjazd restauracje zaliczyły w Rosji - spadek o 57 proc. do 22,3 mln euro.

Sprzedaż w Europie Zachodniej kształtowała się na poziomie 92,4 mln euro (spadek o 53 proc.), a w Chinach wyniosła 19,2 mln euro (spadek o 21 proc.).

„Reagując na pojawiające się wyzwania oraz w celu złagodzenia strat powstałych w wyniku ograniczenia możliwości spożywania posiłków w restauracjach, AmRest umocnił kanał sprzedaży z dostawą do domu oraz poprzez drive-thru. Sprzedaż wygenerowana poprzez te kanały w restauracjach należących do AmRest (equity) wzrosła w ciągu roku o około 70 proc. w maju i 51 proc. w czerwcu” - wskazują przedstawiciele spółki.

Podkreślają też, że wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i ponownym otwieraniem restauracji w drugiej połowie drugiego kwartału wyniki sprzedaży poprawiały się, co daje nadzieję na wyraźną poprawę w trzecim kwartale.

Na koniec kwietnia otwartych było około 56 proc. restauracji prowadzonych przez AmRest. Działały one głównie poprzez kanał dostawy do domu, drive-thru i na wynos, co spowodowało spadek sprzedaży o 66,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W maju sytuacja się poprawiła. Na koniec miesiąca funkcjonowało 81 proc. restauracji, a spadek sprzedaży wyniósł 40,7 proc. Na koniec czerwca działało już 92 proc. wszystkich lokali, a dzięki kontynuacji poprawy wyników sprzedaży, spadek rok do roku wyniósł 24,4 proc.

Na 11 sierpnia w ramach portfolio grupy funkcjonuje około 96 proc. restauracji.

money.pl/ISBnews/kp