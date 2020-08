Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk rezygnuje ze stanowiska. Informację przekazaną przez samą Buk na Twitterze potwierdziło we wtorek PAP Ministerstwo Cyfryzacji.

„Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście” - napisała na Twitterze we wtorek Buk.

Jak zastrzegło MC, formalnie wiceminister do końca sierpnia jest jeszcze na urlopie. Wanda Buk funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełniła od 10 lipca 2018 r.

Wanda Buk jako wiceminister nadzorowała departamenty Polityki Międzynarodowej i Telekomunikacji, oraz Biuro Ministra w zakresie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Była też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

Wcześniej, od 11 stycznia 2016 r. Wanda Buk pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych.

PAP/kp