Śliwka: Polska najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE

Skumulowany wzrost gospodarczy na przestrzeni 8 ostatnich lat pokazuje, że w Unii Europejskiej nie ma szybciej rozwijającej się gospodarki niż Polska – przekazał w studio PAP wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Zaznaczył, że w tym roku polska gospodarka wygenerowała 3,6 bln zł.

„Planowany budżet, deficyt budżetu jest na poziomie 90 mld zł na ten rok. Zobaczymy, jak będzie wyglądało wykonanie w kolejnych miesiącach. To jest weryfikowalne, to jest do sprawdzenia” – powiedział w Studio PAP wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

„Obecnie sytuacja naszego budżetu jest następująca: po stronie wydatków mamy blisko 700 miliardów, po stronie dochodów jest to ponad 600 miliardów. De facto podwoiliśmy nasz budżet przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ po stronie wydatków w 2015 roku to było w granicach 330-340 miliardów a po stronie dochodów 280 miliardów” – zaznaczył wiceminister.

Dodał, że skumulowany wzrost gospodarczy na przestrzeni 8 ostatnich lat pokazuje, że „nie ma szybciej rozwijającej się gospodarki w Unii Europejskiej” i „jesteśmy jedną a najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie”. Śliwka wskazał, że państwowy dług publiczny jest na poziomie 39 proc. wobec limitu konstytucyjnego 60 proc. Zaznaczył, że nawet jeśli doda się środki pozabudżetowe, takie jak wydatki realizowane przez m.in. Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego, to zadłużenie sięga 49 proc.

„Warto powiedzieć, że średnia Unii jest na poziomie 80 proc., a w strefie euro jest to 90 proc. Sytuacja finansów publicznych jest bardzo stabilna. Zresztą potwierdzają to wszystkie agencje ratingowe, potwierdza to Komisja Europejska” – powiedział Śliwka.

Wiceminister podkreślił, że nie jest prawdą, że dziura budżetowa wynosi 176 mld zł. Wskazał, że deficyt finansów publicznych to jest całość sektora finansów publicznych i dotyczy również deficytu w samorządach i w ramach ubezpieczeń społecznych.

„Całościowo, nawet jeżeli byłoby to 172 miliardy, to trzeba mieć na uwadze proporcję. Nasza gospodarka w 2015 roku wygenerowała 1 bilion 800 miliardów złotych. W tym roku jest to 3 biliony 600 miliardów złotych. Porównajmy to. To jest naprawdę kropla, w porównaniu do tego, co nasza gospodarka wygenerowała” – przekazał.

W ocenie Śliwki dobrze byłoby utrzymać stawkę 0 proc. VAT na żywność. Wiceminister zauważył również, że Prawo i Sprawiedliwość zamroziło cenę energii dla odbiorców i indywidualnych, także dla mniejszych przedsiębiorców. Według niego to był dobry ruch i powinien być kontynuowany.

Śliwka dodał, że największym kosztem związanym z wytworzeniem energii elektrycznej jest „parapodatek związany z obsługą certyfikatów CO2”. Jego zdaniem system ten ma charakter często spekulacyjny i powinien zostać zmieniony.

Śliwka odniósł się także do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

„Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko. To jest wielki projekt inwestycyjny na lata, wielki projekt gospodarczy, który doprowadzi do tego, że komunikacja w naszym kraju będzie o wiele sprawniejsza, o wiele szybsza. To jest coś pożądanego, to jest coś, co robią takie państwa, jak Niemcy, jak Francja” – powiedział.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

PAP/kp