Zagórski: 14,6 tys. szkół już podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Umowy przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjne (OSE) podpisało 18,5 tys. szkół, z czego 14,6 tys. placówek jest już do sieci podłączonych - poinformował w piątek minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak powiedział Zagórski w piątek na konferencji, wśród ok. 23 tys. szkół, 18,5 tys. placówek podpisało umowy z OSE, a 14,6 tys. szkół jest już podłączonych do OSE.

Czekamy na wszystkie szkoły, bo nadal można zgłaszać się do Sieci Edukacyjnej” - zaapelował minister.

Podkreślił, że we wrześniu 2017 roku, kiedy startowała Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, dostęp do szybkiego internetu miało 10 proc. szkół. „W grudniu 2020 r. wszystkie szkoły z umowami będą miały internet zgodnie z planem” - zapewnił.

Dyrektor NASK Kamil Sitarski dodał, że od marca do kwietnia z powodu koronawirusa o 60 proc. spadła możliwość podłączaniu szkół do OSE m.in. z powodu braku dostępu do szkół. „Nadgoniliśmy to i dziś stan podłączeń jest już zgodny z planem” - zapewnił.

Zapowiedział, że przed nowym rokiem szkolnym rusza nowa odsłona portalu OSE IT Szkoła. „Będzie tam dostępnych blisko 200 kursów dla uczniów i nauczycieli, m.in. na temat bezpieczeństwa w sieci, sztucznej inteligencji, algorytmiki czy programowania” - wymienił. Zachęcił do korzystania z tych zasobów.

Minister wskazał ponadto, że już 400 mln zł przeznaczono na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli. „Tylko w ramach +OSE Wyzwanie+ mobilne pracownie komputerowe otrzymały 764 szkoły” - podał.

Zagórski dodał, że program Zdalna Szkoła+ to kolejne 180 mln zł na sprzęt dla uczniów i nauczycieli. Wskazał, że w ramach tego programu wypłacono samorządom 184,3 mln zł. „Nabór wniosków trwa do 30 września. 139 gmin jeszcze ich nie złożyło, więc zachęcamy je, by zrobiły to jak najszybciej” - powiedział.

Zapowiedział, że niebawem do szkół trafi kolejne 40 tys. tzw. szkolnych zestawów multimedialnych, czyli tabletów z internetem.

Szef resortu cyfryzacji przypomniał, że wraz z ogłoszeniem w marcu br. zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, resort cyfryzacji ogłosił program wsparcia dla samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji. Chodzi o program „Zdalna szkoła” z budżetem 187 mln zł, co stanowi równowartość 125 tys. tabletów lub 53 tys. laptopów. W ramach programu, gminy i samorządy mogły liczyć na gwarantowane wsparcie od 35 do 100 tys. zł.

Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

NASK jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce.

