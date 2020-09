UKNF ostro o Idea Bank. W skrócie: Teraz to przegięliście!

Działania medialne i komunikacyjne podejmowane przez Idea Bank, w tym w szczególności złożenie wniosku o odwołanie kuratora oraz komunikacja tego faktu nie przestraszą UKNF. Ten nadal twierdzi, że bank Leszka Czarneckiego potrzebuje restrukturyzacji, a wcześniej powinien był zostać dokapitalizowany, ale zamiast tego większościowy akcjonariusz zostawił bank na pastwę losu

Stanowisko Urzędu KNF ws. ostatnich działań Idea Banku SA można streścić krótko: nieładnie się bawiliście, ale teraz, to już przesadziliście zupełnie!

Komisja 15 maja 2019 r. ustanowiła w Banku kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ustanowienie kuratora nastąpiło w obliczu trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku, a przede wszystkim w obliczu istnienia istotnej luki kapitałowej.

Zadaniem kuratora było i jest wzmocnienie nadzoru nad Idea Bankiem i wspieranie przez KNF i BFG organów banku. Rolą kuratora nie jest jednak działanie zamiast organów statutowych Banku, tj. bezpośrednie kreowanie rozwiązań naprawczych, za co odpowiedzialność ponosi Zarząd i Rada Nadzorcza Banku. Do ustawowych uprawnień kuratora należy natomiast wyrażanie sprzeciwu wobec decyzji, które ocenia jako szkodzące Bankowi - czytamy w komunikacie UKNF.

Jak dodatkowo zaznacza UKNF, o powierzeniu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu roli kuratora Idea Banku zdecydował przede wszystkim wzgląd na kompetencje oraz potencjał kadrowy i organizacyjny BFG. BFG, jako instytucja zaangażowana m.in. w proces opiniowania – na wniosek KNF – planów naprawy banków, posiada wyspecjalizowany aparat analityczny, przygotowany merytorycznie w tym zakresie. Dysponuje również odpowiednim zapleczem kadrowym i organizacyjnym, które w ocenie UKNF stanowić może istotną przewagę nad kuratorem-osobą fizyczną w ramach realizacji zadań w Idea Bank. BFG – jako osoba prawna – wykonuje zadania kuratora przez wyznaczonych pełnomocników, którzy jednak – w odróżnieniu od kuratorów-osób fizycznych – mają do swojej dyspozycji cały aparat analityczny i zasoby BFG.

Sytuacja Idea Banku coraz gorsza

Jak zaznacza UKNF, w Idea Banku sytuacja na przestrzeni ostatnich lat tylko się pogarszała, a pierwotnie bank sam jest sobie winien, bo przyjął i realizował agresywny model biznesowy. To oraz spadek wymaganych współczynników kapitałowych istotnie poniżej wymogów regulacyjnych. Ocenia, że Leszek Czarnecki powinien pomóc swojemu bankowi, jednak tego nie zrobił.

Należy wskazać, że najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej byłoby dokapitalizowanie Banku przez większościowego akcjonariusza, do czego był on zobowiązany i wielokrotnie wzywany przez Komisję. Do takiego dokapitalizowania jednak nie doszło z powodu biernej postawy akcjonariusza. Także ogłaszane kilkukrotnie przez akcjonariusza i Bank procesy inwestorskie mające na celu pozyskanie inwestora zewnętrznego, który dokapitalizowałby Bank, skończyły się niepowodzeniem ze względu na brak jakiegokolwiek podmiotu zainteresowanego inwestycją w Idea Bank mogącą prowadzić do jego niezbędnego dokapitalizowania.