Dobry czas na... wyprawę w góry!

Słoneczna i ciepła ma być sobotnia aura w Beskidach. Panują dobre warunki na szlakach turystycznych. Widoczność wszędzie jest bardzo dobra. Zachmurzenie jest niewielkie – poinformowali w sobotę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

„Warunki do wędrowania są dobre, choć może być nieco za ciepło. W sobotę rano najchłodniej było na Markowych Szczawinach – 10 st. C, ale już na Hali Miziowej termometry wskazywały 14 st., na Przysłopie 16, a na Leskowcu 19 st. C. W Szczyrku było 21 st. W ciągu dnia będzie cieplej” – powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.

Pogoda ma się jednak zmienić. W niedzielę może spaść deszcz.

Goprowcy podali, że miniona noc była w Beskidach spokojna. W piątek wieczorem poszukiwano osoby, która zabłądziła, spacerując po górach w rejonie Gilowic. Na szczęście szybko ją odnaleziono.

Wybierając się góry, turyści muszą mieć solidne buty i nieprzemakalną kurtkę. Należy zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy z aplikacją „Ratunek”, pomocną, jeśli wystąpi potrzeba wezwania pomocy. Może ona uratować życie.

W razie wystąpienia burzy turyści powinni zejść z otwartej przestrzeni. Należy unikać cieków wodnych i pojedynczych drzew. Najlepiej zawczasu zejść jak najniżej i schronić się w gęstym lesie. Jeśli nie uda nam się znaleźć bezpiecznego schronienia, to należy się odizolować od podłoża: usiąść na plecaku, skulić się i przeczekać.

W Beskidach działają koleje linowe.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601-100-300.

PAP/ as/