Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada ciepły, słoneczny i bezdeszczowy wtorek. Temperatura wahać się będzie od 22 stopni na południowym-wschodzie do 26 stopni na zachodzie kraju.

„We wtorek zachmurzenie małe, jedynie na północnym-wschodzie przejściowo umiarkowane. Bez opadów, więc słoneczny dzień” - podkreśliła synoptyczka IMGW Ewa Łapińska.

Temperatura wahać się będzie od 22 stopni na południowym-wschodzie do 26 stopni na zachodzie. W centrum kraju moźna spodziewać się 24 stopni, a nad morzem 23 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Synoptyczka zapewnia, że to nie jest już koniec lata. „Wygląda na to, że kolejne dni będą stopniowo coraz cieplejsze. Polska będzie w zasięgu wysokiego ciśnienia, co gwarantuje dużo słońca, i będzie robiło się coraz cieplej. Możliwe że pod koniec tygodnia na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa” - podkreśliła Łapińska.

Julia Szymańska (PAP), sek