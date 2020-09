Pociąg z Xi’an do Sławkowa wyruszył z towarem dla LG

Z chińskiego miasta Xi’an wyjechał pierwszy specjalny skład kolejowy dla koncernu LG. Dzięki transportowi towarowemu wymiana handlowa Chiny-Europa nabiera tempa

Pociąg towarowy Chang’an relacji Chiny-Europa przewożący 42 kontenery półproduktów i surowców pochodzących od Grupy LG z Korei Południowej wyruszył z miasta Xi’an w środkowych Chinach i zmierza do Sławkowa w południowej Polsce. Jest to pierwszy specjalny skład dla południowokoreańskiej Grupy LG, a także jeden z pociągów towarowych Chang’an relacji Chiny-Europa. Szacuje się, że przewożone półprodukty i surowce, w tym panele LCD, elektrody i folie aluminiowe, wytworzone przez Grupę LG dotrą do Sławkowa za ok. 10 dni.

Dzięki uruchomieniu pierwszego specjalnego składu towary pochodzące z Japonii i Korei Południowej mogą być przeładowywane w mieście Xi’an, a następnie transportowane do Europy. Pociągi towarowe relacji Chiny-Europa to międzynarodowe pociągi towarowe obsługiwane zgodnie z zasadami stałych składów, tras i rozkładów jazdy, działające w pełnym wymiarze czasowym.

Od uruchomienia w 2013 r. pociągi towarowe Chang’an relacji Chiny-Europa kursują na 15 trasach na terenie Azji i Europy, ze stacją początkową w Xi’an. Jest to usługa transportowa, która łączy 45 krajów i regionów położonych w obrębie obszaru inicjatywy „Jeden pas, jedna droga”, tworząc ważny kanał logistyczny umożliwiający Chinom zwiększenie wymiany handlowej z zagranicą i ułatwiający prowadzenie międzynarodowego handlu z Zachodem.

W 2019 r. pociągi towarowe Chang’an relacji Chiny-Europa zajęły pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby pociągów, wskaźnika ciężkich ładunków, wielkości przewozów, a także satysfakcji. Spośród wszystkich chińskich miast obsługujących pociągi towarowe relacji Chiny-Europa Xi’an obsługuje te składy, które charakteryzują się największym zasięgiem, najwyższą wydajnością i optymalnym poziomem obsługi. Początkowo pociągi towarowe Chang’an służyły do transportu sprzętu wiertniczego, zaś obecnie przewożonych jest nimi ponad 5 tys. różnych towarów z 13 kategorii produktowych, w tym części samochodowe, sprzęt kuchenny i chemia gospodarcza.

pap/mt

