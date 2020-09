Poważny incydent nad Tajwanem. W akcji 18 chińskich samolotów

W piątek samoloty Chińskiej Armii Ludowo Wyzwoleńczej (ChAL-W) naruszyły ponownie tajwańską strefę identyfikacji powietrznej. 18 samolotów wleciało w przestrzeń w wielu miejscach, niektóre z nich przekroczyły środek Cieśniny Tajwańskiej. Naruszając tym samym przestrzeń powietrzną Tajwanu.

Rzecznik prasowy biura prezydent Caj Ing-wen, Xavier Chang zaapelował do Chin o powściągliwość, stwierdzając, że ostatnie działania w Cieśninie nie pomogą wizerunkowi Chin na arenie międzynarodowej. Dodał, że siły Tajwanu są dobrze przygotowanie i mieszkańcy nie powinni czuć się zagrożeni.

Jest to już kolejny tego typu incydent, który związany jest z wizytą na Tajwanie amerykańskiego podsekretarza stanu ds. gospodarczych Keitha Kracha.

Wraz z delegacją przyleciał on w czwartek do Tajpej. Jak podają tajwańskie media, jest to pierwsza od 1979 roku wizyta przedstawiciela Departamentu Stanu USA na tak wysokim szczeblu. Krach weźmie udział w sobotnich uroczystościach żałobnych zmarłego 30 lipca, byłego prezydenta Tajwanu Lee Teng-huia, uznawanego za autora demokratycznej transformacji wyspy w latach 90.