Chińscy cyberszpiedzy infiltrowali japońską armię

Cyberszpiedzy z chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej infiltrowali tajne sieci japońskiego ministerstwa obrony od 2020 r. – ujawnił dziennik „Washington Post”. Hakerzy mieli uzyskać dostęp do informacji o zdolnościach i planach armii Japonii oraz jej sojuszników, w tym USA.

Włamanie do „najbardziej wrażliwych systemów komputerowych” Japonii, tajnych sieci Ministerstwa Obrony, zostało ujawnione jesienią 2020 r. przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego.

Z raportu dziennika wynika, że hakerzy „mieli głęboki, trwały dostęp i wydawali się szukać wszystkiego, co mogli dostać w swoje ręce – planów, potencjału, ocen mankamentów wojska”.

Najwyżsi rangą urzędnicy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA pilnie udali się do Tokio, by powiadomić ministra obrony o „jednym z najbardziej szkodliwych ataków hakerskich we współczesnej historii tego kraju”.