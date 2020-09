AI sprawdza, co internauci sądzą o sieci 5G

Algorytmy sztucznej inteligencji stworzone przez polski startup Semoni przeanalizowały tysiące wzmianek w Internecie i mediach społecznościowych, jakie pojawiły się na temat sieci piątej generacji. Obok zachwytu nad nowymi możliwościami można zaobserwować dużo lęku o zdrowie podszytego teoriami spiskowymi

Sieć 5G to jeden z ważniejszych tematów dla rozwoju technologicznego Europy i świata. Komisja Europejska dąży do tego, by państwa członkowskie UE posiadały szerokie pokrycie siecią 5G do 2025 r. Jest to zatem kwestia strategiczna dla krajów. A jakie emocje budzi wśród internautów?

Startup Semoni stworzył zaawansowaną technologię do semantycznej analizy tekstu, wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji, narzędzia przetwarzania języka naturalnego (NLP) oraz text mining. Aplikacja przebadała tysiące wzmianek dotyczących sieci 5G, dostępnych w publicznych zasobach polskiego Internetu, np. w mediach społecznościowych, na forach, blogach czy portalach.

Stworzyliśmy w Semoni narzędzia do semantycznej analityki tekstu, które rozumieją tekst praktycznie jak człowiek, ale „czytają” i analizują go błyskawicznie. Dzięki temu np. automatycznie tagują każdą wypowiedź oraz porządkują tagi w grupy tematyczne, czyli identyfikują tematy kluczowe, jakie internauci poruszają w wypowiedziach. Przykładowo, wypowiadając się na temat nowego modelu smartfona, z pewnością będą oceniać jego ekran, baterię, aparat fotograficzny czy cenę – tego typu zagadnienia stworzą wspomniane grupy tematyczne. Dodatkowo, Semoni wskazuje nacechowanie emocjonalne opinii dotyczących każdego z tematów, czyli tzw. sentyment, i to na poziomie konkretnych słów i fraz, a nie tylko całej wypowiedzi.

Podsumowując, w wielkim uproszczeniu proces tworzenia grup tematycznych działa trochę tak, jak wtedy gdy robimy mapę myśli – tu też dzielimy zagadnienia ze względu na powiązanie lub skojarzenia z danym hasłem. Sztuczna inteligencja robi to szybko i automatycznie. W ten sposób zauważyliśmy, że w analizie tematu 5G oprócz wypowiedzi podkreślających jego technologiczne aspekty, pojawia się dużo więcej wzmianek odnoszących się do pandemii czy potencjalnie chorobotwórczego działania sieci 5G i pola magnetycznego. Zaciekawiły nas te powiązania – mówi dr Dariusz Czerski, CEO Semoni i adiunkt w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

„Mapa myśli” dla sieci 5G wykonana przez sztuczną inteligencję

Na „mapie” można zauważyć, wokół jakich tematów toczą się dyskusje związane z 5G. Oprócz zagadnień dotyczących aspektów technologicznych sieci 5G, są też takie, które odnoszą się do „choroby”, „inwigilacji”, „pandemii”, „mózgu”, „zagrożenia” – i to wszystko w jednej grupie tematycznej. W innych z kolei pojawiają się „wuhan”, „szczepienia”, „mason” czy nawet tak mocne słowa, jak „depopulacja” i „ludobójstwo”. Występowanie 5G w takich kontekstach jest zaskakujące, tym bardziej, że te grupy tematyczne są największe, a więc te tagi występują najczęściej.

Co piszą internauci o 5G? Przykładowe wzmianki

„Zbyszku nikt nie korzysta z działań na koranowirusa bo nikt prawie nie choruje, jest tylko straszenie u nas zaczyna działać Internet 5G od nie dawna a jak powiedziałeś kiedyś internet wzmacnia działanie koronusa , zginęło mi już 2 wahadełko i kolejne będę musiał zamówić u Ciebie więc nie mogę sprawdzać ale z wiadomości do jakich dotarłem to wygląda że ten koranus jest mniejszym zagrożeniem niż grypa lub na podobnym poziomie, ogólnie chodzi o sianie strachu i podporzadkowanie ludzkości” [zachowana pisownia oryginalna]

„Nic dziwnego lataja samolotami rozpylają cos to i ludzie chorują.. Do tego antenki 5G” [zachowana pisownia oryginalna]

„Oby dobry Bóg miał nas w opiece teraz też nastaje wojna jakiej historia nie znała .Zniewalanie ludzi straszenie fałszywą pandemią szczepienie chipowanie 5G płatność bezgotówkowe .Tak po cich w strachu zabiera się wolność .Po co to każdy chce żyć spokojnie i normalnie .” [zachowana pisownia oryginalna]

„Ludzie zrozumcie…ten wirusem którego nikt nie opisał…jest tylko narzędziem do…ogłupienia 90% populacji…a potem …TRUTKA, 5G i …pozamiatane…” [zachowana pisownia oryginalna]

„Raz było sprawdzane 5G i pozamykali nas w domach ..na jesieni znowu będą testować i znowu nas zamkną” [zachowana pisownia oryginalna]

„W maseczkach złapiemy większe choroby na płuca niż wszystkiego to jest warte! Panie szumowski tu chodzi o sieć 5 G ! I maszty z nadajniki które teraz budujecie i to wywołuje,więcej chorób u ludzi bo nie jesteśmy do tego przystosowani będzie cała przyroda przez to zniszczona wszystko wyginie ! Więc proszę napisać ze te choroby wywołuje 5G! I te maszty z nadajnikami!!” [zachowana pisownia oryginalna]

Jasna i ciemna strona 5G

Algorytmy Semoni badają sentyment, czyli nacechowanie emocjonalne każdej wypowiedzi na poziomie słów i fraz, dzięki czemu wiemy nie tylko, że dana wypowiedź miała wydźwięk negatywny lub pozytywny, ale też, co konkretnie mówili internauci i jakich słów używali do wyrażenia swojej opinii. Sztuczna inteligencja sprawdziła zatem, jakie pozytywne frazy pojawiają się przy temacie 5G. Na ich podstawie można zauważyć, że 5G jest wiązana ze „sztuczną inteligencją”, „szybkim internetem”, „wysoką rozdzielczością”. Są to frazy odnoszące się do właściwości technicznych sieci i benefitów, jakie mogą się z nią łączyć.



Zupełnie inny obraz 5G sztuczna inteligencja otrzymała, gdy wylistowała frazy negatywne. Tu widać emanację społecznych lęków. Jest to pole działalności autorów teorii spiskowych i tych, którzy „kupili” ich wizję świata. Stąd takie frazy jak: „teoria spiskowa”, „promieniowanie elektromagnetyczne”, „infekcja wirusowa”, „rząd światowy” czy „rządzić światem”.

Jak pokazują nam analizy wypowiedzi w Internecie wykonane przez sztuczną inteligencję, 5G to ewidentnie zagadnienie łączące technologię i zdrowie. Ze względu na jego silne powiązania z teoriami spiskowymi, warto by było wdrożyć kampanię edukacyjną o szerokim zasięgu, która obaliłaby mity i podkreślała fakty związane z 5G – zauważa dr Dariusz Czerski z PAN, założyciel Semoni.

Analiza została wykonana przez Semoni Media Intelligence – platformę do semantycznej analizy tekstów i opinii internautów, określającą sentyment na poziomie słów i fraz, wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz text minig. Na potrzeby powyższego zestawienia przeanalizowane zostały dane z okresu: 1 maja – 23 sierpnia.

