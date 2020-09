Duda: wybór Polski do Rady Gubernatorów MAEA to sukces

Wybór Polski do Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej to kolejny duży sukces Polski w systemie Narodów Zjednoczonych - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Polska została wybrana do Rady na kadencję 2020-2022 - podał resort spraw zagranicznych

Świetna wiadomość z Wiednia! Polska została właśnie wybrana do Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. To kolejny duży sukces Polski w systemie Narodów Zjednoczonych. Podziękowania i gratulacje dla Pani Ambasador Dominiki Krois i dyr. Bugajskiego (MSZ) Brawo!” - napisał na Twitterze prezydent Duda.

W komunikacie MSZ poinformowało, że podczas dorocznej Konferencji Generalnej w Wiedniu, państwa członkowskie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wybrały Polskę do Rady Gubernatorów na kadencję 2020-2022.

Jak podaje resort, miejsce w tym gremium pozwoli „umocnić zaangażowanie Polski na forum międzynarodowym w politykę nieproliferacji jądrowej i pokojowego wykorzystania energii atomowej”.

„Polska jest aktywnym członkiem wszystkich istniejących reżimów, organizacji i inicjatyw działających w zakresie nieproliferacji nuklearnej. Wyrazem tego jest nasza istotna rola w obecnym procesie przeglądowym Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT)” - czytamy w komunikacie MSZ.

MAEA - podaje MSZ - powstała w 1957 r. (Polska jest członkiem-założycielem) i jest wyspecjalizowaną autonomiczną agendą systemu ONZ, powołaną do koordynacji wszelkich działań związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej na świecie. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach systemu zabezpieczeń (safeguards) i weryfikacji, MAEA pełni szczególną funkcję w ramach międzynarodowego reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

