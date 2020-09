5G a bezpieczeństwo. Propozycje Huawei z pozytywnym testem

Pewnie niewielu wie, ale jest możliwość sprawdzenia danej technologii pod względem bezpieczeństwa. I to na podstawie wspólnych standardów. Także dotyczy to 5G

Sprzęt sieci rdzeniowej oraz bezprzewodowej 5G firmy Huawei pomyślnie przeszedł testy w ramach Schematu Zapewnienia Bezpieczeństwa Sprzętu Sieciowego (NESAS). Schemat GSMA NESAS, który jest powszechnie akceptowany w branży telekomunikacyjnej, zapewnia, że dany sprzęt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności sieci 5G.

Trzeba sprawdzić umiejętności dostawcy i to, w jaki sposób nie tylko projektuje i buduje rozwiązania, ale również możliwość wsparcia poprawkami bezpieczeństwa. Nawet jeśli dane rozwiązanie wygląda poprawnie, to musimy wiedzieć czy to łut szczęścia, czy dostawca po prostu zna się na tym, co robi. Wiążemy się z nim na dłużej, więc konieczny jest audyt procesowy - tłumaczy Rafał Jaczyński, szef bezpieczeństwa Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich.