Boeing i Airbus ostrzegają. 5G niebezpieczne dla samolotów!

Szefowie dwóch największych producentów samolotów na świecie, Boeinga i Airbusa, wezwali rząd USA do opóźnienia wprowadzenia nowych usług telefonicznych 5G. Ostrzegają, że technologia ta może mieć „ogromny negatywny wpływ na przemysł lotniczy” – informuje na portalu biznesalert.pl Michał Perzyński, powołując się na BBC.

Wcześniej pojawiały się obawy, że bezprzewodowa sieć 5G w paśmie C może zakłócać elektronikę samolotów. Amerykańscy giganci telekomunikacyjni AT&T i Verizon mają wdrożyć usługi 5G 5 stycznia.

Zakłócenia 5G mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność samolotów do bezpiecznej eksploatacji – napisali szefowie Boeinga i Airbus Americas, Dave Calhoun i Jeffrey Knittel, we wspólnym liście do amerykańskiego sekretarza ds. transportu Pete’a Buttigiega.