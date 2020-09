PKP Intercity zmieni sposób przydzielania miejsc w pociągach

PKP Intercity wdrożyło zmiany w algorytmie dotyczącym zasad przydzielania miejsc w systemie sprzedaży biletów. Nowe rozwiązanie, które będzie w pełni widoczne od 18 października, pozwoli na równomierne rozmieszczenie zarezerwowanych miejsc w wagonach, podała spółka. Prowadzone są prace w kierunku powstania całkowicie nowego systemu sprzedaży biletów, dodano

W pierwszej kolejności w wagonie lub pociągu rezerwowane są skrajne miejsca w kolejnych przedziałach. Po zajęciu tych miejsc dopełniane są kolejne przedziały. W efekcie podróżni będą rozmieszczani w miarę równomiernie we wszystkich wagonach. Nowy sposób przydzielania miejsc obowiązuje na połączenia, które są realizowane od 18 września br. Rozwiązanie to będzie w pełni widoczne od 18 października br., co ma związek z 30-dniowym okresem przedsprzedaży na przejazdy w relacjach krajowych - czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, system sprzedaży PKP Intercity był w ostatnich latach wielokrotnie modyfikowany i aktualizowany. Od 5 sierpnia br. pasażerowie łatwiej mogą zwrócić lub wymienić bilety kupione w systemie e-IC. Dotychczas obowiązujące 15 minut na zakup i zwrot oraz 30 minut na wymianę biletu zostały skrócone do 5 minut przed odjazdem pociągu (z wyjątkiem sprzedaży niektórych biletów w komunikacji międzynarodowej - wagony sypialne i z miejscami do leżenia; a także zwrotów biletów w komunikacji międzynarodowej).

Można też już rezerwować w systemie e-IC miejscówki do biletów okresowych, zakupionych również w innych kanałach sprzedaży, na przejazdy wszystkimi kategoriami pociągów oraz w aplikacjach IC Mobile Navigator i SkyCash na przejazdy wyłącznie w pociągach TLK i IC, do zakupionych biletów okresowych w dowolnych kanałach sprzedaży (np. w kasach). Zmiana ta jest ułatwieniem przygotowanym szczególnie dla pasażerów korzystających z biletów odcinkowych, a więc dla tych, którzy nie zawsze mają możliwość wcześniejszego precyzyjnego wybrania połączenia - czytamy dalej.

Niezależnie od dotychczas wprowadzanych zmian i udogodnień, prowadzone są prace w kierunku powstania całkowicie nowego systemu sprzedaży biletów. W tym celu został ogłoszony dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami, podano także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

Czytaj też: Niemal o połowę mniej pasażerów na kolei

ISBnews/KG