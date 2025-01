Z torów zniknie znana marka

PKP Intercity przewiduje, że likwidacja pociągów kategorii Twoje Linie Kolejowe (TLK) może nastąpić w latach 2027 - 2030 - poinformowała spółka. W obecnym rozkładzie kursuje 46 pociągów TLK; w poprzednim było ich 54.

PKP Intercity w informacji przesłanej PAP podkreśliła, że spółka stale kupuje nowy i modernizuje posiadany tabor, który uzupełnia kategorię Intercity (IC). „Wraz ze zwiększaniem jego dostępności, najstarsze wagony, kursujące w kategorii TLK są wycofywane z użytku i w miarę możliwości przeznaczane do dalszych modernizacji” - poinformowano.

Nastąpi naturalne wygasanie marki TLK

„Wyłączanie najstarszych wagonów powoduje naturalne wygasanie kategorii TLK. Połączenia przez nią obsługiwane są zastępowane kategorią IC. Ceny biletów pociągów kategorii IC są takie same, jak w TLK” - przekazano.

Przewoźnik wyjaśnił, że podstawową różnicą między kategorią TLK a IC jest komfort - w pociągach kategorii IC używane są nowe i zmodernizowane wagony oraz nowe zespoły trakcyjne. „Są one klimatyzowane, są wyposażone we wzmacniacze sygnału wifi. Każdy pasażer może korzystać z gniazdka do ładowania telefonów i laptopów. Z punktu widzenia pasażera bardzo ważne są systemy informacyjne – wyświetlacze pokazujące zbliżające się stacje” - wskazał.

Obecna liczba pociągów TLK to 46 - w poprzednim rozkładzie (przed 15 grudnia 2024 r.) było ich 54. 88Zwiększona została z kolei liczba pociągów IC. Jest ich 359, a przed 15 grudnia 2024 r. było 30388.

„Obecnie, bazując na istniejących i planowanych kontraktach, PKP Intercity przewiduje, że całkowita likwidacja kategorii TLK może nastąpić w okresie 2027 - 2030” - poinformowała spółka.

Marka TLK

Pierwsze pociągi TLK, sprzyjające ekonomicznym podróżom, pojawiły się na torach w 2005 roku. 1 stycznia 2011 roku została zmieniona nazwa marki – z Tanich Linii Kolejowych na Twoje Linie Kolejowe, a od 19 marca 2013 roku – dla komfortu pasażerów wprowadzono pełną rezerwację miejsc we wszystkich wagonach pociągów TLK (cena „miejscówki” wliczana jest w cenę biletu). Od roku 2014 znaczna część połączeń TLK kursuje w wyższej kategorii Intercity.

78,5 mln pasażerów PKP Intercity

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami i popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Pociągi PKP Intercity przewiozły w ubiegłym roku 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Do 2030 roku PKP Intercity planuje zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.

