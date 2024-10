Nowy rozkład jazdy PKP: więcej połączeń i przystanków

PKP Intercity zwiększy liczbę połączeń o 51 do łącznie 505 w rocznym rozkładzie jazdy 2024/2025, podał przewoźnik. W nowym rozkładzie liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii IC obsługiwanej nowymi i zmodernizowanymi wagonami oraz elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT).

„Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 15 grudnia. W sezonie 2024/2025 podróżni będą mieli do dyspozycji aż 505 połączeń, w tym 471 całorocznych i 34 sezonowe. To aż o 51 połączeń więcej niż w ubiegłorocznym rozkładzie (w rocznym rozkładzie 2023/2024 uruchamialiśmy 454 połączenia, w tym 417 całorocznych). Na najpopularniejszych trasach pociągi będą kursowały w cyklicznych odstępach czasowych. Co godzinę pomiędzy Wrocławiem a Krakowem, nie rzadziej niż co dwie godziny z Poznania do Krakowa oraz co dwie godziny pomiędzy Gdynią, a Wrocławiem. Atrakcyjna siatka połączeń zostanie utrzymana na najpopularniejszych ciągach komunikacyjnych. Pociągi ze stolicy pojadą do Krakowa i Trójmiasta średnio co godzinę. Dzięki wprowadzeniu stałych linii komunikacyjnych tak, jak w komunikacji miejskiej, rozkład pociągów będzie dla pasażera bardziej czytelny i przewidywalny” - czytamy w komunikacie.

Rośnie z 303 do 359 liczba połączeń w standardzie IC

„Większość nowych połączeń będzie uruchamiana w kategorii IC (w obecnym rozkładzie zaplanowane są 303 pociągi w kategorii IC, a w nowym 359). Dla pasażera oznacza to możliwość podróży w pociągach oferujących komfortowe warunki podróży, klimatyzację, urządzenia wzmacniające sygnał telefonii komórkowej. Dodatkowo każdy podróżny ma do dyspozycji gniazdka elektryczne, a wnętrze pociągu wyposażone jest w automatyczne drzwi. Pojazdy są także przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, podróżujących z małymi dziećmi czy pasażerów z rowerami i nartami” - dodano.

Krótsze czasy przejazdów

Od grudnia pociągi PKP Intercity będą kursować z krótszymi czasami przejazdów. Podróżni dotrą szybciej ze stolicy do Szczecina (4 h 18 minut), do Białegostoku (1 h 30 minut) czy Łodzi Fabrycznej (1 h 7 minut). Atrakcyjny czas przejazdu zostanie zapewniony dla pociągów kursujących z oraz na południe kraju. Z Krakowa do Zakopanego pojedziemy w nieco ponad 2 godziny. O ponad 60 minut skróci się podróż do Zamościa, do którego z Krakowa dojedziemy w niecałe 4 godziny (wcześniej 5 h 9 minut). Ze Szczecina dotrzemy szybciej nie tylko do Warszawy, ale także do Poznania (1h 50 minut). Mieszkańcy Wrocławia dotrą na pokładzie pociągów PKP Intercity o 20 minut szybciej do Gdańska (4 h 17 minut), wymieniono także.

Nowością w ofercie krajowej będzie rozszerzenie siatki połączeń pociągów Pendolino. Od połowy grudnia będą one kursować ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00 i pokona tę trasę w 4 h 18 minut. Powrotne EIP do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa, wskazał przewoźnik.

Nowe połączenia międzynarodowe i krajowe

W rozkładzie pojawią się cztery nowe połączenia międzynarodowe do Czech. Pociągi IC Baltic Express będą zatrzymywać się nie tylko w największych polskich miastach, tj. Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu czy Wrocławiu, ale także w mniejszych ośrodkach, m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Co więcej,składy PKP Intercity po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. Po stronie czeskiej w drodze do Pragi będziemy mogli wysiąść i wsiąść m.in. w Pardubicach. Połączenia będą realizowane w godzinach porannych, popołudniowych oraz nocą. Taka oferta zapewni pasażerom dużą elastyczność w wyborze dogodnego połączenia. Nowością w ofercie międzynarodowej będzie również pociąg IC Galicja, który pojedzie z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Będzie to trzecia para połączeń na tej trasie. Pozwoli to na ruch pociągów co 4 h z Krakowa, Katowic, Wrocławia do stolicy Niemiec.

W nowym rozkładzie jazdy znajdzie się również atrakcyjne połączenie Warszawy z Wrocławiem (EIC Ślęża z rekordowym czasem przejazdu 3 h 33 min). Z Warszawy na Dolny Śląsk dojedziemy również pociągiem IC Konopnicka (rel. Warszawa - Wrocław),a także składem IC Śnieżka, który od grudnia będzie kursował codziennie, a nie tylko w weekendy jak dotychczas. W weekendy podróżni będą mogli skorzystać z pociągu IC Beskidy rel. Warszawa Wschodnia - Wisła Uzdrowisko. W województwie małopolskim pociąg ten zatrzyma się na stacji Zator Park Rozrywki. Jest tonowe miejsce zatrzymania pociągów PKP Intercity, czytamy dalej.

Ze stolicy województwa małopolskiego do Przemyśla kursować będzie pociąg IC Gierymski, a do Szczecina pojedzie skład IC Sukiennice, który w sezonie letnim będzie jeździć w wydłużonej relacji do/z Zakopanego. Dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Halny (rel. Zakopane - Poznań) mieszkańcy Podhala zyskają codzienne połączenie z Wrocławiem i Poznaniem. Nowym miejscem zatrzymania w regionie będzie stacja Mielec, przez którą kursować będzie skład IC Hetman rel. Hrubieszów Miasto - Kraków Główny.

Z Małopolski na Podlasie i z Pomorza do Zakopanego

W związku ze zmianą trasy pociągu IC Hańcza (rel. Kraków - Wilno) mieszkańcy Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Radomia zyskają bezpośrednie połączenie z Białymstokiem oraz pierwsze od kilkudziesięciu lat połączenie międzynarodowe. Wśród pozytywnych zmian dla województwa świętokrzyskiego warto również wspomnieć o rozbudowanej siatce połączeń na trasie Kielce - Kraków. Podróżni będą mogli skorzystać aż z 14 par połączeń, czyli o 6 więcej niż w obecnym rozkładzie jazdy.

Relacja pociągu TLK Lubomirski zostanie wydłużona do Kołobrzegu (wcześniej Gdynia - Zakopane). Dzięki temu mieszkańcy województwa pomorskiego zyskają codzienne, bezpośrednie połączenie do Warszawy, Radomia, Kielc, Krakowa i Zakopanego. Co więcej, od grudnia pociągi IC Wybrzeże i IC Słowiniec będą codziennie jeździć w wydłużonej relacji do/z Łodzi. Pociągiem IC Lazur dojedziemy do/z Łodzi także od poniedziałku do piątku (obecnie jeździ tylko w wakacyjne weekendy).

16 nowych przystanków

W nowym rocznym rozkładzie jazdy pociągów 2024/2025 na sieci kolejowej zostanie udostępnionych 16 nowych przystanków, podały PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). Dziesięć z nich znajduje się na reaktywowanej w ruchu pasażerskim linii Częstochowa - Chorzew Siemkowice.

„Pasażerowie wybierający w codziennych podróżach kolej, od 15 grudnia skorzystają z 16 nowych przystanków, wybudowanych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” - czytamy w komunikacie.

Lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Kraków Piastów, Kraków Kościelniki oraz Kraków Przylasek. W Małopolsce pociągi zatrzymają się również na nowym przystanku Pisary na linii Kraków-Krzeszowice. Do pociągów wsiądziemy także z nowego przystanku Rzepin Miasto w woj. lubuskim oraz Radziszewo na trasie między Szczecinem a Gryfinem, wymieniono.

Na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami oddanych do użytku będzie łącznie 10 nowych przystanków: Od grudnia przewoźnicy regionalni uruchomią na niej regularne połączenia pasażerskie, podano także.

Od 15 grudnia wygodniej wsiądziemy do pociągów również ze zmodernizowanych peronów m.in. z przystanku Rabka Zdrój, Chorzów Uniwersytet, Muszyna i Chełm Miasto, dodały PKP PLK.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

