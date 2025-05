Lawinowy wzrost liczby pasażerów na kolei!

PKP Intercity od stycznia do kwietnia 2025 roku przewiozło 25,2 mln pasażerów; to o 9,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu - przekazał we wtorek w mediach społecznościowych prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

„Z usług PKP Intercity w okresie czterech miesięcy 2025 roku skorzystało 25,2 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 9,6 proc. do roku 2024, w tym okresie praca eksploatacyjna (oferta) wzrosła o 12,5 proc.” - napisał w środę na platformie X Janusz Malinowski.

Dodał, że w porównaniu do 2023 roku liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 32 proc.

Spółka informowała wcześniej, że od 25 kwietnia do 4 maja br., czyli podczas majowego długiego weekendu, z pociągów PKP Intercity skorzystało blisko 2,4 mln pasażerów, czyli o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

PAP, sek

