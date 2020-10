Grupa PGE inwestuje w fotowoltaikę, bo to się opłaca

Rozwój fotowoltaiki w Polsce napędzany jest przez mocno spadające ceny paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie na rynku PV obserwujemy ciągły rozwój technologiczny – również w zakresie sprawności modułów. Dodatkowo popularność fotowoltaiki napędzana jest w Polsce przez systemy wsparcia.

Przykładem jest tutaj Program „Mój Prąd” dla fotowoltaiki prosumenckiej oraz system aukcyjny, w którym duże instalacje PV mają gwarancję sprzedaży energii po określonej cenie przez 15 lat. Cena w aukcjach dla fotowoltaiki z reguły jest wyższa niż ceny rynkowe, co pozwala na zwiększenie efektywności ekonomicznej inwestycji. Instalacje otrzymują również piętnastoletnią gwarancję sprzedaży energii po określonej cenie, co pozwala osiągnąć większą „bankowalność” takiej inwestycji, czyli możliwość zapewnienia odpowiedniego finansowania projektu przez instytucję finansową.

Energia ze słońca coraz bardziej atrakcyjna

Obecnie energia z PV w średniej skali, czyli do 1 MW, jest nadal „droższa” od energii z lądowych farm wiatrowych. Widać to po wynikach aukcji OZE dla wiatru i fotowoltaiki. Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2020 r. przewiduje ceny dla lądowych instalacji wiatrowych w wysokości 250 PLN/MWh i 320 PLN/MWh odpowiednio dla instalacji powyżej 1 MW i do 1 MW. Analogiczne ceny referencyjne dla energii promieniowania słonecznego wynoszą 340 PLN/MWh i 360 PLN/MWh. W aukcjach w koszyku powyżej 1 MW (wiatr konkuruje w ramach jednego koszyka z PV) możemy zaobserwować, że ceny dla obu źródeł są już zbliżone do siebie (w PV zaczyna bardziej oddziaływać efekt skali). Ograniczenie budowy farm wiatrowych w ramach ustawy odległościowej również zmniejszyła podaż projektów w aukcjach OZE – obecnie właściwie mogą startować wyłącznie te, które uzyskały pozwolenie na budowę przed wprowadzeniem tej legislacji.

Istotnym aspektem jest również to, iż wiele lokalizacji o najdogodniejszych warunkach inwestycyjnych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce zostało już zagospodarowanych - w tej technologii wybudowane zostało dotychczas blisko 6,3 GW mocy. Natomiast farmy fotowoltaiczne to stosunkowo nowy, dynamicznie rozwijający się rodzaj inwestycji energetycznej w Polsce, dlatego też dostępność atrakcyjnych inwestycyjnie gruntów pod tego typu instalacje jest wysoka.

Z drugiej strony należy pamiętać, że budowa instalacji PV na danym obszarze uzależniona jest nie tylko od dostępności gruntów oraz możliwości ich zagospodarowania w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale także od uzyskania przez inwestora warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Określają one wielkość mocy, jaką operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego jest w stanie przyłączyć w danym miejscu. Wraz ze wzrostem atrakcyjności instalacji PV konkurencja w tym zakresie stale rośnie.

W ciągu dekady 2,5 GW mocy PV od Grupy PGE

Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z rynkowym udziałem ok. 10% (bez produkcji z biomasy oraz biogazu). Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 2 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2323,1 MW.

W ramach Programu PV, Grupa PGE do 2030 r. planuje budowę do 2,5 GW instalacji fotowoltaicznych i produkcję ok. 2,5 TWh energii elektrycznej w tej technologii rocznie, co przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oznacza 25 proc. udziału w segmencie PV w Polsce. Pierwszy z projektów powstających w ramach Programu został uruchomiony na początku września. PV Lesko w województwie podkarpackim to jednomegawatowa inwestycja składająca się z blisko 3 tysięcy paneli o mocy 350 W każdy, zamontowanych na powierzchni 2 ha.

Do końca 2020 roku PGE zrealizuje jeszcze trzy jednomegawatowe inwestycje w województwach lubelskim i lubuskim: PV Bliskowice, PV Lutol1 i PV Lutol2. Moduły PV zainstalowane w tych farmach fotowoltaicznych są efektywne w warunkach pogodowych typowych dla Polski. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki wygranej projektów w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW w 2019 roku. PGE prowadzi obecnie badania środowiskowe związane z budową jednej z największych w Polsce farmy fotowoltaicznej. Powstanie ona na blisko 152 hektarach rekultywowanych gruntów poeksploatacyjnych spółki Siarkopol Tarnobrzeg w gminie Grębów na Podkarpaciu. Farma fotowoltaiczna o mocy 77 MW i rocznej produkcji na poziomie ponad 77 tys. MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 30 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta dwa razy większego od Tarnobrzega. Budowa farmy fotowoltaicznej w gminie Grębów na Podkarpaciu to jeden z wielu projektów fotowoltaicznych rozwijanych obecnie przez Grupę PGE.

Projekty w Grupie PGE i w partnerstwie ze spółkami skarbu państwa

W zakresie fotowoltaiki PGE kontynuuje także wspólne projekty ze spółkami państwowymi. W ramach podpisanego listu intencyjnego PGE prowadzi rozmowy z PKP, dotyczące ustalania modelu współpracy w realizacji wspólnych projektów PV. PGE nawiązała również współpracę z innymi dużymi państwowymi firmami, takimi jak Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim Osieku.

Pod inwestycje fotowoltaiczne trafią ponadto tereny należące do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W listopadzie 2019 roku spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Powstanie na nich jedna z największych w kraju instalacja fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych. Kolejne instalacje fotowoltaiczne, wpisujące się w Program PV Grupy PGE, powstaną na terenie Elektrowni Dolna Odra oraz Elektrownia Opole.

Aktualnie PGE ma zabezpieczone ok. 1000 ha gruntów pod instalacje fotowoltaiczne. Na takiej powierzchni można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 500 MW. Największe projekty zostaną realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Umowy dzierżawy terenów pod farmy zostały zawarte z blisko stu podmiotami, zarówno z prywatnymi właścicielami, jak i jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednocześnie PGE cały czas bada potencjalne projekty pod akwizycje oraz analizuje różne modele finansowania projektów w tym obszarze.