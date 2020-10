PGNiG: Nord Stream 2 szkodliwy dla rynku gazu

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kar dla Gazpromu i pięciu innych firm potwierdza szkodliwość Nord Stream 2 dla konkurencji na rynku gazu, uważa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) deklaruje, że wykorzysta wszelkie dostępne prawem środki w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom realizacji projektu Nord Stream 2.

Dzisiejsza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładająca karę 29 mld zł na Gazprom oraz łącznie 234 mln zł na partnerów biznesowych zaangażowanych w Nord Stream 2 potwierdza, że uczestnicy tego projektu działali nie tylko ze szkodą dla konkurencji na rynku gazu, ale również z pominięciem przepisów dotyczących koncentracji przedsiębiorców. PGNiG podziela stanowisko prezesa UOKiK - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że od samego początku prac nad projektem Nord Stream 2 wskazywała na jego negatywny wpływ na konkurencję i bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności na rynku polskim. Na szkodliwy dla konkurencji charakter projektu PGNiG zwracało uwagę m. in. w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez Komisję Europejską wobec Gazpromu, postępowaniu derogacyjnym przed BNetzA oraz w stanowiskach przekazanych UOKiK w ramach prowadzonych postępowań antymonopolowych, w tym w postępowaniu zakończonym dzisiejszą decyzją.

PGNiG - podobnie jak prezes UOKiK - postrzega zmianę formuły realizacji projektu Nord Stream 2 jako próbę ominięcia zgłoszonych w 2016 roku zastrzeżeń prezesa UOKiK wobec koncentracji polegającej na utworzeniu spółki Nord Stream 2 AG. W stanowisku przekazanym do prezesa UOKiK PGNiG argumentowało, że biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe cechy transakcji, poprzez podpisanie i przystąpienie do realizacji umów na finansowanie budowy Nord Stream 2 doszło do zrealizowania zamiaru koncentracji i powołania wspólnego przedsiębiorcy – napisano w komunikacie.

PGNiG uważa też, że decyzja przyczyni się w znaczącym stopniu do ochrony konkurencji na rynku gazu w Europie, ponieważ pokazuje, że nie może być zgody na działania mające na celu obejście prawa oraz szkodliwe dla konkurencji, a wszystkie podmioty, niezależnie od ich kraju pochodzenia, muszą działać zgodnie z przepisami prawa i spełniać obowiązki z nich wynikające.

W tym kontekście należy również przypomnieć o wysiłkach podejmowanych przez Gazprom oraz jego partnerów biznesowych dążących do przekonania państw członkowskich i instytucji UE, że Nord Stream 2 nie podlega pod zasady tzw. III pakietu energetycznego UE, które to starania do dzisiaj nie zakończyły się sukcesem. Pokazuje to, że projekt Nord Stream 2 nie jest zwykłym projektem biznesowym, lecz projektem opartym na założeniu, że obowiązujące prawa państw członkowskich czy prawo UE mogą zostać ominięte – podkreśla PGNiG.

PGNiG stoi na stanowisku, że konieczne jest zatrzymanie dalszych prac nad budową gazociągu Nord Stream 2, który jest projektem sprzecznym z traktatową zasadą solidarności energetycznej oraz szkodliwym w wymiarze bezpieczeństwa i konkurencji. Zdaniem spółki, uczestnicy projektu Nord Stream 2 w wykonaniu dzisiejszej decyzji UOKiK powinni rozwiązać umowę o finansowanie projektu Nord Stream 2.

