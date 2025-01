Duńska Agencja Energetyczna wydała pozwolenie na konserwację uszkodzonego rurociągu Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim – informuje duński portal ens.dk.

Jak poinformował na platformie X europoseł Jacek Saryusz-Wolski, „Rosja zreperuje Nord Stream 2. Wczoraj duńskie władze udzieliły pozwolenia na prace konserwatorskie uszkodzonego rurociągu, który biegnie pod Morzem Bałtyckim. Dania przekazała pozwolenia spółce Nord Stream 2 AG, zależnej od Gazpromu.”

Według portalu Ens, prace konserwacyjne rozpoczną się w drugiej połowie 2025 roku. Zakładają one instalację specjalnych zatyczek na końcach rurociągu, co ma na celu zatrzymanie wycieku gazu oraz zapobieganie napływowi wody morskiej. Pozwolenie zostało wydane z określonymi warunkami, które obligują Nord Stream 2 AG do corocznego przedkładania planów operacyjnych, które będą monitorowane przez duńską agencję. Cała operacja ma potrwać od 2 do 3 tygodni.

