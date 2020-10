Premier: budżet 2021 r. stawia w centrum bezpieczeństwo rodzin

Budżet 2021, który zaproponowaliśmy, to racjonalny kompromis między możliwościami i aspiracjami Polski i Polaków - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że stawia w centrum bezpieczeństwo rodzin

„Budżet 2021, który zaproponowaliśmy to racjonalny kompromis pomiędzy możliwościami i aspiracjami Polski i Polaków, ułatwiający im funkcjonowanie i rozwój w czasach gospodarczej niepewności” - czytamy we wpisie szefa rządu na Facebooku.

Premier zaznaczył, że proponowany budżet stawia w centrum bezpieczeństwo naszych rodzin.

Czytaj też: Nowelizacja budżetu państwa we wrześniu

Projekt ustawy budżetowej, którym zajmuje się Sejm, zakłada, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł. Zgodnie z projektem w dochodach państwa przewidziano wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP. W budżecie środków europejskich projekt zakłada dochody w wysokości 80,5 mld zł, wydatki na poziomie 87,3 mld zł, co oznacza deficyt w wysokości 6,9 mld zł.

Przyjmując budżet rząd założył wzrost PKB w roku 2021 w ujęciu realnym o 4 proc., średnioroczną inflację w wysokości 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc. i wzrost konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.

Czytaj też: Premier Morawiecki przedstawił nowy rząd!

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma wynieść ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) będzie na poziomie 64,7 proc. PKB.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Poza tym, jak informowano, w projekcie przewidziano m.in. finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł), czy zwiększenie nakładów budżetowych na finansowanie ochrony zdrowia o ok. 12,9 mld zł, w porównaniu do tego roku.

PAP/mt

Czytaj też: Co z tym budżetem? Niemcy oskarżają PE o zwłokę