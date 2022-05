Premier: Bezpieczne finanse rodzin naszym oczkiem w głowie

Bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin jest naszym oczkiem w głowie, na to zwracamy podstawową naszą uwagę; bez silnej rodziny, państwo nie przetrwa - zapewnił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Pogrzybowie w Wielkopolsce

W obchodzonym 15 maja Międzynarodowym Dniu Rodzin, szef rządu, wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg, wziął udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w miejscowości Pogrzybów w powiecie ostrowskim.

W czasie swojego wystąpienia premier zapewnił, że w czasie, kiedy nad Polską, nad Europą zebrały się różne burzowe chmury, to musimy wiedzieć, że fundamentem naszej polityki, ale także fundamentem silnego państwa, są i będą rodziny, rodziny polskie.

Morawiecki przekonywał, że „rodzina jest w sercu” polityki rządu. Wiemy doskonale, że bez silnej rodziny, państwo nie przetrwa, bez ogniska domowego, tego ogniska, o które dba mama, tata, w którym są dzieci, Polska nie przetrwa” – mówił. Dodał, że „ten trudny czas, w którym funkcjonujemy, uświadamia nam to z całą mocą.

Bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin jest naszym oczkiem w głowie, na to zwracamy podstawową naszą uwagę i stąd wszystkie nasze programy – mówił wymieniając m.in. dopłaty do opieki żłobkowej.

Zapewniał przy tym, że kobiety, które urodzą czworo lub więcej dzieci mają mieć zapewnioną emeryturę. Bo to jest także praca na rzecz całego polskiego społeczeństwa, to wszystko, co robią przede wszystkim kobiety, bo tak wygląda rzeczywistość – powiedział Morawiecki.

Szef rządu mówiąc o wsparciu rodzin wskazywał na „bardzo konkretną rolę” państwa.

Nie chcę za bardzo w takim pięknym dniu odnosić się do tego, jaka była polityka rodzinna wcześniej, przed 2015 rokiem, bo popsułbym pewnie humory wielu ludziom. Dlatego powiem tylko, że koncentrujemy się tu i teraz, ale także na przyszłość na tym, aby wypracować najlepsze rozwiązania, takie, które będą pozwalały mamom iść do pracy tak szybko, jak będą chciały po urodzeniu dziecka, albo ojcom zostać z dziećmi, (zaproponować) urlopy tacierzyńskie; ale także, które by zapewniały tę bazę materialną, podstawową bazę finansową do funkcjonowania polskich rodzin - zadeklarował.

W imieniu rządu premier złożył także życzenia „wszystkim polskim rodzinom”. Przytoczył również słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. „Niech to będzie nasza podstawowa dewiza – uśmiech dziecka. Na tym nam najbardziej zależy” – podkreślił.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła, że „tak naprawdę rodzicielstwo to wielka przygoda życia”. „I my jako rząd przede wszystkim stawiamy rodzinę na piedestale - to jest fundament naszych działań” - podkreśliła.

Szefowa MRiPS wymieniając świadczenia rodzinne wskazała na rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej oraz programy Dobry start czy 500 Plus.

Kiedy byśmy tak zsumowali dziecko od urodzenia do 18. roku życia, wsparcie ze strony państwa w roku 2022 to jest, z tych wszystkich programów, to jest w sumie 120 tys. zł dla każdego dziecka – powiedziała.

