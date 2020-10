Jesienna Zaratka

Krótsze i chłodniejsze dni sprawiają, że teraz więcej czasu spędzamy w domu. Z łatwością dostrzegamy więc, że nasze najbliższe otoczenie wymaga pewnych inwestycji. To najlepszy czas na modernizację mieszkania, a pomocą będzie Pożyczka Zaratka (RRSO: 7,23%) w Kasie Stefczyka.

Teraz, kiedy po wakacjach pozostały miłe wspomnienia i dużo czasu spędzamy w domu, możemy zabrać się za porządki oraz remonty własnego gospodarstwa. Nie zawsze jednak jesteśmy wstanie sfinansować nasze plany z bieżącego budżetu. Nie oznacza to jednak, że znowu będziemy musieli odłożyć zakup nowego sprzętu kuchennego, telewizora, remont mieszkania lub chociażby zakup komputerów czy tabletów dla najmłodszych. Większość Polaków nie zaczyna remontów bez wsparcia się pożyczką, warto i w tym przypadku przemyśleć taką pomoc.

Pożyczka Zaratka w Kasie Stefczyka to atrakcyjna możliwość wsparcia planów, nie tylko związanych z remontem. Dostępne kwoty w ramach tej oferty − 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł − z pewnością pomogą w realizacji każdego z jesiennych zamiarów. Zaletą tej pożyczki jest to, że można łatwo samodzielnie obliczyć wysokość miesięcznej raty. Wynosi ona 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł. Ponadto prowizja wynosi 0 zł, a okres spłaty to 48 miesięcy.

Dodatkową korzyścią Pożyczki Zaratka jest szybki czas jej otrzymania. Niepotrzebna jest nawet wizyta w placówce – członkowie Kasy Stefczyka mogą po prostu zadzwonić na infolinię (801 600 100 − koszt połączenia wg taryfy operatora) i tą drogą złożyć wniosek pożyczkowy. W przypadku pozytywnej weryfikacji środki z pożyczki mogą być dostępne na rachunku płatniczym IKS nawet w dniu złożenia wniosku pożyczkowego! Atuty Pożyczki Zaratka:

-tylko 25 zł miesięcznej raty za każdy pożyczony 1000 zł!

-0 zł prowizji

-dowolny cel kredytowania

-szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja kredytowa nawet w 15 minut

-możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia

Pożyczka Zaratka dostępna dla klientów nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem komercyjnym