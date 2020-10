Ile zarabiają kierowcy Ubera? Kwoty robią wrażenie

Zarówno Bolt, jak i Uber istnieją na polskim rynku stosunkowo niedługo. Szybko jednak stały się jedną z alternatyw dla taksówek i dla wielu - sposobem na szybszy oraz tańszy transport do danej lokalizacji

Mocną stroną tych przewoźników jest również sposób ich zamawiania. Komunikacja odbywa się poprzez aplikację. W niej klienci wyznaczają sami trasę i mogą zobaczyć przewidywany koszt przejazdu. A po wszystkim oceniają zachowanie kierowców.

Dość często można też zobaczyć ogłoszenia, w którym poszukiwani są kierowcy do pracy. Wtedy zapewne większość osób zastanawia się ile można zarobić.

Portal gp24.pl podaje, że według statystyk średnie przychody kierowców pracujących z Uberem poniżej 20 godzin tygodniowo w Polsce to nieco ponad 1800 złotych. Natomiast osoby pracujące od 20 do 40 godzin tygodniowo mogą zarobić nawet blisko 5 tysięcy złotych. Pracujący ponad 40 godzin tygodniowo w największych miastach osiągają średnie przychody wysokości 8247 złotych. To jednak oczywiście kwoty przychodu brutto.

Trzeba pamiętać także o kosztach, jakie ponoszą partnerzy Ubera czy Bolta. Czyli m.in konserwacji samochodów czy paliwie. Oraz o ubezpieczeniach i typowych kosztach posiadania firmy.

GP24/KG