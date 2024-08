Uber będzie płacił. Najwyższa kara w historii

Holenderskie władze ukarały Ubera grzywną w wysokości 290 mld euro (324 mln dolarów) za nieprzestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Okazało się, że wrażliwe informacje o kierowcach Ubera były przechowywane na serwerach firmy w USA - donosi Bloomberg.

Uber to amerykańska firma z siedzibą w San Francisco w Kalifornii, twórca aplikacji mobilnej o tej samej nazwie, która służy do zamawiania usług transportowych poprzez kojarzenie pasażerów z kierowcami.

170 poszkodowanych kierowców

Jak pisze bankier.pl holenderski organ ds. ochrony danych osobowych wszczął postępowanie przeciwko Uberowi, gdy skargę na firmę złożyła francuska organizacja praw człowieka w imieniu ponad 170 kierowców. Co prawda skarga została skierowana do urzędników francuskich, ale ponieważ miejscem rejestracji Ubera w Unii Europejskiej jest Holandia, to jej instytucja zajęła się sprawą.

A chodziło o takie wrażliwe dane jak licencje taksówkarskie, lokalizację kierowców, a w niektórych przypadkach nawet informacje dotyczące ich historii medycznej i kryminalnej.

„Ta błędna decyzja i nadzwyczajna kara są zupełnie nieuzasadnione. Proces transgranicznego przesyłania danych przez Ubera był zgodny z RODO w trzyletnim okresie ogromnej niepewności między UE a USA. Złożymy apelację i jesteśmy przekonani, że zdrowy rozsądek zwycięży” – napisał Uber w oświadczeniu.

Najwyższa kara

Grzywna nałożona na amerykańską spółkę to największa kara nałożona w takiej sprawie przez holenderskie władze. Zarazem to najwyższa grzywna w historii Ubera, choć nie pierwsza.

W listopadzie ubiegłego roku firma poszła na ugodę i zobowiązała się zapłacić 290 mln dolarów obecnym i byłym kierowcom.

W marcu tego roku spółka zgodziła się zapłacić 178 mln dolarów amerykańskich tysiącom taksówkarzy i kierowców w Australii.

Jak przypomina bankier.pl w maju pozew zbiorowy przeciwko Uberowi wniosło 10,5 tysiąca taksówkarzy z Londynu, oskarżając giganta o złamanie zasad rezerwacji taksówek i celowe wprowadzanie władz miejskich w błąd w celu uzyskania licencji. Domagają się 250 mln funtów.

Taksówkarze chcą od Ubera olbrzymiego odszkodowania

Na zamknięciu ostatniej sesji na amerykańskich giełdach w piątek, 23 sierpnia, akcje Ubera były notowane po 74,40 dol. Od początku roku kurs zyskał 22,34 proc.

na podst. bankier.pl/pap/bz

