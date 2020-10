Nowa moneta kolekcjonerska NBP

14 października 2020 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł: Wielcy polscy ekonomiści – Leopold Caro.

Leopold Caro (1864–1939) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego solidaryzmu katolickiego. […] Objął katedrę ekonomii społecznej na Politechnice Lwowskiej. Przez krótki czas wykładał także na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W 1927 r. został prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W tym samym roku stał się członkiem Komisji Opiniodawczej przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. W 1934 r. z inicjatywy kardynała Augusta Hlonda powołano do życia Radę Społeczną przy Prymasie Polski, w której Caro piastował stanowisko wiceprezesa. […] Leopold Caro inspirował się ideami francuskich teoretyków spółdzielczości oraz niemieckiej szkoły historycznej. Ujmował kwestie ekonomiczne w kontekście zasad katolickiej nauki społecznej, głosząc prymat etyki nad całością życia publicznego. Bliska mu była wizja społeczeństwa odzwierciedlająca współzależność ludzi i ich braterstwo. […] Głosił ideę sprawiedliwości społecznej rozumianej jako wyraz wspólnotowej troski o każdego człowieka. Niebagatelną w tym względzie rolę przypisywał państwu, które winno udzielać wsparcia osobom słabszym i bezbronnym. Do najważniejszych prac Caro należy zaliczyć następujące dzieła: „Zasady nauki ekonomii społecznej”, „Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowania”, „Zmierzch kapitalizmu”, „Problem społeczny w katolickim oświetleniu” – pisze Grzegorz Jeż w folderze emisyjnym.

Na awersie monety centralnie umieszczony został stylizowany napis: SOLIDARYZM. Na rewersie znajduje się wizerunek Leopolda Caro oraz daty jego urodzin i śmierci.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 12 000 sztuk, jej cena wynosi 150 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 27 października 2020 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę z serii Wielkie aktorki – Antonina Hoffmann.

NBP/RO