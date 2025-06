Złoto Glapińskiego. Znów potężne zakupy NBP!

W maju 2025 r. Narodowy Bank Polski kupił 200 tys. uncji, czyli ok. 6,2 tony złota – wynika z piątkowych danych banku centralnego. W posiadaniu NBP na koniec maja znajdowało się ponad 16,57 mln uncji złota o wartości prawie 205 mld zł.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych na koniec maja. Wynika z nich, że na koniec maja w posiadaniu NBP było ponad 16,57 mln uncji złota o wartości przeszło 204,89 mld zł. W stosunku do końca kwietnia w zasobach NBP przybyło w maju 200 tys. uncji złota a jego wartość wzrosła o ponad 2,6 mld zł.

W przeliczeniu ma euro wartość złota w posiadaniu NBP na koniec maja wyniosła przeszło 48,2 mld euro, a w dolarach – przeszło 54,58 mld.

515,5 tony złota w posiadaniu NBP

16,57 mln uncji złota to ok. 515,5 ton. Na początku maja prezes NBP Adam Glapiński informował, że w posiadaniu NBP jest ponad 509,3 tony złota. To oznacza, że NBP w maju dokupił ok. 6,2 tony złota.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Podatki i finanse pod lupą prezydenta-elekta

Frankowicze, tego nie można przeoczyć! TSUE zabrał głos

„Klimat” może ciut zyska, ale na bank zarobi Siemens

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!