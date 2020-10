Wstrząsający dokument ws. "mobilizacji" lekarzy

Jedna z rządowych komórek stworzyła analizę dotyczącą kierowania personelem medycznym do pracy w związku z COVID-19. Opisuje sytuację w dniu 13 października b. r. (wtorek). Dokument w całości ujawnił portal wPolityce.pl

Największym problemem jest weryfikacja danych wrażliwych, które są przeszkodą w skierowaniu kadry medycznej do opieki nad pacjentami COVID (np. opieka nad dzieckiem do lat 18, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 14 lat, itd.) Ze względu na sytuację z wydawaniem decyzji na Mazowszu, które były mocno komentowane w mediach (np. decyzja dot. kobiety samotnie wychowującej dziecko), część wojewodów prowadzi proces obdzwaniania personelu medycznego przed wydaniem decyzji.

W celu skutecznego wydawania decyzji w kwietniu br. wojewodowie zwrócili się z prośbą do izb zrzeszających lekarzy, pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeutów o zgłaszanie się personelu medycznego gotowego do pracy przy zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Apel wojewodów nie spotkał się z oczekiwanym odzewem kadry medycznej:

w województwie śląskim izba lekarska przekazała informację o zaledwie 3 (trzech) zgłoszeniach lekarzy, z czego jedna okazała się nie mieć uprawnień lekarskich, druga utraciła uprawnienia wskutek decyzji izby dyscyplinarnej, a trzecia nie posiadała nostryfikacji dyplomu lekarza medycyny na terenie RP,

w województwie opolskim izba lekarska nie skierowała żadnej osoby do pomocy w przedmiotowym zakresie,

w województwie mazowieckim apel został rozpropagowany za pośrednictwem strony internetowej izby lekarskiej, jednak izba nie podjęła aktywnych działań w przedmiotowym zakresie i do pracy nie skierowano żadnej osoby za jej pośrednictwem,

w województwie wielkopolskim izba lekarska nie skierowała żadnego pracownika personelu medycznego do pracy w związku z COVID-19.

wPolityce/KG