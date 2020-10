PSE z inwestycją za 100 mln zł w gminie Nysa

Ponad 100 mln złotych będzie kosztować nowa stacja elektroenergetyczna w Regulicach w gminie Nysa. Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały właśnie pozwolenie na budowę, która rozpocznie się na początku przyszłego roku. Uruchomienie stacji jest planowane na wrzesień 2022 roku. Inwestycja zapewni stabilne zasilanie i dostawy energii przedsiębiorstwom w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Budowa nowej stacji w miejscowości Regulice rozpocznie się na początku 2021 roku. PSE zakupiły już grunt, przeprowadziły niezbędne analizy środowiskowe i procedury formalno-prawne, a 30 września otrzymały od wojewody opolskiego pozwolenie na budowę.

Czytaj też: PSE: import prądu zapewni bezpieczeństwo

Planujemy uruchomienie stacji we wrześniu 2022 roku – zapowiada Piotr Kubulus, kierownik projektu w PSE. – Sposób prowadzenia robót, w szczególności dostosowanie harmonogramu do prac polowych oraz wykorzystanie lokalnych dróg, zostanie wcześniej uzgodniony na spotkaniach z miejscowymi władzami i mieszkańcami” – dodaje. Budowa stacji elektroenergetycznej Nysa ma szczególne znaczenie dla planowanych przyłączeń nowych odbiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach.

Dotyczy to m.in. jednej z największych planowanych inwestycji zagranicznych w Polsce, czyli budowy fabryki elementów baterii do zasilania pojazdów elektrycznych. Stabilne i niezawodne dostawy energii elektrycznej są kluczowe dla rozwoju przemysłu. Dzięki nowej stacji elektroenergetycznej infrastruktura przesyłowa w okolicach Nysy będzie przystosowana do potrzeb inwestorów – wyjaśnia Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE.

Dzięki stacji elektroenergetycznej w Nysie powstaną też nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu. Zapewnienie zasilania na odpowiednim poziomie to warunek, który stawiają inwestorzy chcący u nas rozwijać swoją działalność - mówi Marek Rymarz, wiceburmistrz Nysy. Nowa stacja umożliwi lokowanie kolejnych inwestycji w Strefie i tworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Dodatkowo podatki od wartości instalacji zasilą co roku budżet naszej gminy – dodaje Rymarz.

Czytaj też: 13 mld zł w inwestycjach od kapitału zagranicznego w Polsce

Czytaj też: Warszawa, wybuch elektryka. Spłonęło 50 aut, blok zniszczony

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują kompleksowy program inwestycyjny, którego celem jest rozwój i modernizacja elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej w województwie opolskim. W jego ramach do 2030 r. powstaną w regionie dwie nowe linie przesyłowe 400 kV w ciągu liniowym Pasikurowice – Dobrzeń – Trębaczew – Joachimów. Po zakończeniu zaplanowanych inwestycji powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski.

PAP/mt