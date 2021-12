Stena Recycling chce wydać na inwestycje w Polsce 100 mln zł

W ostatnich latach w rafinerie Trzebinia i Jedlicze, wchodzące w skład Orlen Południe, zostało zainwestowane ok. 800 mln zł, co pozwoliło ustabilizować i wzmocnić tę firmę, która w latach 2014-2015 była przygotowana do wygaszenia. "Sztuka nie polega na tym, by wygaszać aktywa, ale je wzmacniać" - zaznaczył Daniel Obajtek