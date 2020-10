Ukraińscy lekarze chcą pracować w Polsce

Ukraińscy medycy są zainteresowani pracą w Polsce. Jeśli jednak procedura zatrudnienia i potwierdzenia kwalifikacji będzie nadal tak złożona, ich wybór padnie na inne kraje UE.

Od początku pandemii wzrosło zainteresowanie lekarzy ukraińskich pracą w Polsce i w innych krajach europejskich. Za wyjazdem za granicę przemawia kilka czynników - niskie wynagrodzenia, brak ubezpieczenia zdrowotnego i środków ochronnych przed koronawirusem - informuje Centrum Analityczne agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal.

CZYTAJ TEŻ: Będą nowe tarcze antykryzysowe

W ciągu sześciu miesięcy na Ukrainie prawie 8,5 tys. pracowników medycznych odeszło z pracy z powodu niedopracowanej reformy służby zdrowia. Jednak głównym powodem masowych odejść są niskie wynagrodzenia. We wrześniu podniesiono pensje lekarzy ukraińskich z 680 zł do 1100 zł. Ale medycy nadal nie otrzymali zapowiedzianych dopłat. W samym Kijowie podczas pandemii 25 proc. pracowników służby zdrowia odeszło z pracy. Ukraińscy lekarze nie widzą dla siebie perspektyw na Ukrainie. Jednak nie spieszy im się z wyjazdem do Polski ze względu na skomplikowany i zbiurokratyzowany system nostryfikacji dyplomów.

To, jak szybko ukraińscy lekarze i personel medyczny będzie gotowy do wyjazdu, zależy od trzech czynników: o ile łatwiejsza będzie procedura potwierdzania kwalifikacji, jak szybko będą mogli zalegalizować swój pobyt w Polsce i przystosować się do życia w nowym kraju. Jesteśmy gotowi zatrudniać personel medyczny z Ukrainy i pomóc im przystosować się do życia i pracy w Polsce: koordynować ich przyjazd z Ukrainy, znaleźć mieszkanie i pomagać w załatwianiu formalności. Widzimy zainteresowanie zarówno lekarzy ukraińskich, jak i białoruskich. Kiedy jednak dowiadują się, jaką drogę muszą pokonać, porzucają plany pracy w Polsce w swoim zawodzie. Obecnie obserwujemy sytuacje, kiedy ukraińscy lekarze i personel medyczny już pracują w Polsce, ale często nie w swoim zawodzie. Albo jadą do Czech i Słowacji, gdzie procedury zatrudniania zagranicznych lekarzy są prostsze- mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia międzynarodowego.

Czechy i Słowacja to dwa najpopularniejsze kierunki wybierane przez lekarzy ukraińskich, którzy pragną pracować w zawodzie. Ukraina jest jednym z trzech krajów, z których lekarze wyjeżdżają do pracy w Czechach. Jeszcze w 2015 r. kraj ten stworzył rządowy projekt „Ukraina” mający na celu przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników i zatrudnienie ukraińskich lekarzy. Na Słowacji również uproszczono procedurę zatrudnienia zagranicznych lekarzy. Wynagrodzenie wynosi tam 1500 - 3500 euro i dodatkowo lekarzom oferuje się wsparcie w dalszym szkoleniu i znalezieniu mieszkania.

CZYTAJ TEŻ: To dla nich to wszystko. Premier apeluje ws. seniorów

Jak podkreśla Centrum Analityczne agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal, jeśli proponowana procedura zatrudnienia w Polsce będzie nadal tak skomplikowana, kosztowna i czasochłonna, lekarze ukraińscy będą wyjeżdżać do pracy do innych państw UE.

PR/RO