Ukraińcy w Polsce to coraz częściej migranci zarobkowi

Co trzeci Ukrainiec przybył do Polski mniej niż sześć miesięcy temu – wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

37 proc. Ukraińców mieszkających w Polsce przyjechało mniej niż sześć miesięcy temu - to najwyższy wynik wśród wszystkich respondentów. 23 proc. przybyło w ciągu dwóch lat. 15 proc. Ukraińców przebywa w Polsce od trzech lat. 10 proc. przebywa w Polsce od ponad pięć lat, 9 proc. respondentów przyjechało rok temu, a najniższy odsetek jest wśród tych, którzy są w Polsce od czterech lat - 6 proc. Wśród wszystkich respondentów 67 proc. stanowią kobiety – wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Dwie trzecie przybyszów ze Wschodu ma mniej niż 35 lat

40 proc. respondentów jest w wieku od 36 do 54 lat, co stanowi największą kategorię pod względem liczebności. 37 proc. to osoby poniżej 25 roku życia. W przedziale 26-35 lat znajduje się 20 proc. respondentów, a tylko 3 proc. ma powyżej 55 lat.

Większość badanych przyjechała do Polski sama - 58 proc.. 16 proc. respondentów przyjechało z przyjaciółmi, 13 proc. z krewnymi, a 10 proc. osób przyjechało jako para.

Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, by zarobić na wsparcie rodziny w swoim kraju

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Polska stała się głównym schronieniem dla ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną. Jednak najnowsze dane pokazują znaczące zmiany w składzie Ukraińców przebywających obecnie w Polsce.

Największa część Ukraińców przybyła do Polski w ciągu sześciu miesięcy. Wskazuje to, że dominującą grupą wśród nowo przybyłych są migranci zarobkowi, którzy wybierają Polskę ze względu na bliskość geograficzną, wspólne tradycje kulturowe i korzystne warunki pracy. - mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka ds. rekrutacji międzynarodowych w Gremi Personal.

Najliczniejszą grupą wiekową są osoby w wieku 36-54 lat, co wskazuje na aktywny potencjał zawodowy tych migrantów.

Ukraińcy w większości zarabiają w Polsce i wracają do kraju, gdzie wydają zarobione pieniądze na wsparcie ukraińskiej gospodarki. Polska, która była schronieniem dla uchodźców od początku inwazji na pełną skalę, obecnie powraca do partnerstwa z Ukrainą w dziedzinie migracji zarobkowej, pomagając Ukraińcom dostosować się do nowych realiów i utrzymać więzi z ojczyzną - dodaje Dzhobolda.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety elektronicznej w grudniu 2024, w badaniu wzięło udział 856 osób.

Oprac. Sek

